В Миорах запустили уникальное производство. Там используют технологии, которых раньше в Беларуси не было

Новости Беларуси. 7 ноября в Миорах запустили уникальное производство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Линия производства холоднокатаного листа позволит выпускать белую жесть, которая затем станет упаковкой для привычных всем нам консервов, лакокрасок, парфюмерии.

В знаковом не только для региона, но и для страны событии принял участие и премьер-министр Беларуси. Ведь на предприятии задействованы технологии, которых до этого не было в стране.

Петр Шимукович, генеральный директор ООО «ММПЗ-групп»:

Тот продукт, который мы изготавливаем и будем наращивать производство, его раньше никогда в Беларуси не было. Соответственно, рынок белорусский и близлежащих территорий может быть нами замещен, и мы видим в этом большую перспективу развития. Для места, где завод построен, это, безусловно, и рабочие места, и изменение географической и прочей ситуации в этом регионе.