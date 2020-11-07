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В Миорах запустили уникальное производство. Там используют технологии, которых раньше в Беларуси не было

07 ноября 2020 13:52
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Новости Беларуси. 7 ноября в Миорах запустили уникальное производство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Линия производства холоднокатаного листа позволит выпускать белую жесть, которая затем станет упаковкой для привычных всем нам консервов, лакокрасок, парфюмерии.

В Миорах запустили уникальное производство. Там используют технологии, которых раньше в Беларуси не было-1

В знаковом не только для региона, но и для страны событии принял участие и премьер-министр Беларуси. Ведь на предприятии задействованы технологии, которых до этого не было в стране.

В Миорах запустили уникальное производство. Там используют технологии, которых раньше в Беларуси не было-4

Петр Шимукович, генеральный директор ООО «ММПЗ-групп»:
Тот продукт, который мы изготавливаем и будем наращивать производство, его раньше никогда в Беларуси не было. Соответственно, рынок белорусский и близлежащих территорий может быть нами замещен, и мы видим в этом большую перспективу развития. Для места, где завод построен, это, безусловно, и рабочие места, и изменение географической и прочей ситуации в этом регионе.

В Миорах запустили уникальное производство. Там используют технологии, которых раньше в Беларуси не было-7

Общая сумма инвестиций составляет 360 миллионов евро. На полную мощность завод должен выйти в декабре. А это около 240 тысяч тон продукции. Большая часть пойдет на экспорт.

# Предприятия Беларуси # общество # Петр Шимукович # Роман Головченко # Фотофакт

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