В лаборатории Гомельского меда изучают вирус. Ректор университета о том, как студенты помогают врачам

Новости Беларуси. В мире коронавирусом заболели уже почти 50 миллионов человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. В мире коронавирусом заболели уже почти 50 миллионов человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Хотя специалисты говорят, что COVID-19 уже не такой агрессивный, тем не менее, вторая волна не приносит хороших новостей, кроме разве что опыта, который все мы получили за прошедшие месяцы. Он позволяет действовать умнее, точечно и спокойнее.
Были смены, когда выходил на улицу и хотел послать всё к чертям. Четыре истории студентов, которые помогают врачам во время пандемии
На неделе в регионах созданы штабы по борьбе с инфекцией. Туда вошли известные медики. Подставляют плечо медикам и медуниверситеты. К примеру, в лаборатории Гомельского меда изучают вирус. Опытом, прежде всего с коллегами с периферии, делятся сотрудники вузов. Среди них – высококвалифицированные инфекционисты и пульмонологи, которые преподают студентам.
Игорь Стома, ректор Гомельского государственного медицинского университета:
На протяжении последних недель эти люди активно выезжают и, в частности, в составе тех мониторинговых групп, мобильных бригад, которые ездят по районным центрам и создают ситуацию, когда на местах у врачей есть прямой доступ к лучшим экспертам. Это очень важно. Не только силы и средства, койки, кислород, но уверенность в том, что ежедневно конкретного врача могут прикрыть, помочь ему с принятием сложных, зачастую жизненно важных решений.