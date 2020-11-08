В лаборатории Гомельского меда изучают вирус. Ректор университета о том, как студенты помогают врачам

Новости Беларуси. В мире коронавирусом заболели уже почти 50 миллионов человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Хотя специалисты говорят, что COVID-19 уже не такой агрессивный, тем не менее, вторая волна не приносит хороших новостей, кроме разве что опыта, который все мы получили за прошедшие месяцы. Он позволяет действовать умнее, точечно и спокойнее. Были смены, когда выходил на улицу и хотел послать всё к чертям. Четыре истории студентов, которые помогают врачам во время пандемии

На неделе в регионах созданы штабы по борьбе с инфекцией. Туда вошли известные медики. Подставляют плечо медикам и медуниверситеты. К примеру, в лаборатории Гомельского меда изучают вирус. Опытом, прежде всего с коллегами с периферии, делятся сотрудники вузов. Среди них – высококвалифицированные инфекционисты и пульмонологи, которые преподают студентам.