Открытие третьей линии метро. Как это было и что говорят первые пассажиры?

Новости Беларуси. Четыре станции третьей линии столичной подземки 7 ноября стали доступны для пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Открыты «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь». На торжественном открытии с участием главы государства было особенно подчеркнуто: не каждая страна может себе позволить строить метро в это сложное время. При возведении подземки были использованы самые передовые технологии. Как результат – комфорт и безопасность. А еще эстетическое удовольствие для минчан. Это подтверждают соцсети, которые просто переполнены фото и видео пассажиров. Несколько удачных кадров сделала и Ксения Худолей.

Дебютный состав на новый перрон «Вокзальной» прибыл ровно по расписанию – в 12.30. Первые пользователи ветки встречали «Штадлер», вооружившись смартфонами. Запостить видео или фото с моментом начала пассажирской истории Зеленолужской сегодня – городской тренд.

7 ноября в календаре белорусов – день больших подарков. Этот год не стал исключением, а распахнувшиеся двери новых станций метро умножили радость минчан на четыре. Народа в подземке с каждой минутой становилось все больше. Праздничный час-пик первые пассажиры объяснили просто – как тут усидеть дома, когда в столице такое событие!?

Мы живем в этом районе, на Жуковского. И мы специально решили прийти посмотреть вот эти все станции. Какая красота… Сейчас проедем дальше, нас даже бесплатно пропустили. Как уютно все, но чтобы только наши сохранили это все, чтобы не было того, что творится, беспорядка этого. Все нравится, все на десятку.

– Ветки очень красивые, очень хорошие станции. Спасибо, что построили такое хорошее метро.

– Все очень понравилось. Очень все здорово. Обалденный вид новых станций. Сын, как тебе, понравилось?

– Да!

– Понравилось?

– Да!

– Отлично.

Посмотреть, погулять, прокатиться. Субботняя поездка в метро длилась чуть дольше обычного и для многих не имела конкретного пункта назначения. Горожане курсировали от станции к станции, общались, изучали инфраструктуру новой ветки.

Хорошие впечатления, очень хорошие. Красивые все станции, «Вокзальная» особенно, широкие платформы, хорошие все. И нам «Юбилейная» очень понравилась. Мы приехали покататься, посмотреть. Для нас, всех жителей столицы, большая радость, большая новость.

Для детей безопасно – это самое главное, что ребенок не свалится на пути. Очень хорошо продумано все, замечательно. Мы рады, мы счастливы за Минск, за людей за наших. С праздником всех!

Слышал, что будет интересно, вот и пришел посмотреть, как это выглядит на самом деле. Понравилось, выглядит, как в метро европейских стран.

У каждого пользователя метро есть свои требования к новой линии. Мамы отметили безопасность на перроне и в поездах, пожилые люди приятно удивились просторным лифтам и проходам, молодежь облюбовала самые фотогеничные местечки.

Отыскать недовольных таким подарком городу нам не удалось. Немудрено. Сил, стараний и средств вложено немало. «Очень современная система». Почему третья линия минского метро – самая безопасная и комфортная?

Георгий Ткач, главный инженер службы движения Минского метрополитена:

Готовились долго. Действительно, момент очень ответственный, праздничный. Для метрополитеновцев открытие даже новой станции – это большой праздник, а новой линии – тем более. Основные функции, которые обеспечивают безопасность пассажиров, обеспечены. То есть это выполнено. Вы видите, двери автоматические, платформенные, станционные – открываются-закрываются. Очень современная система управления принята микропроцессорная, сигнализация, централизация, блокировка, управления стрелками, сигналами, маршрутами. Что говорят о безопасности новых станций метро? Комментарий производителя защитных экранов

Но если функциональность и безопасность минчане оценили довольно быстро, то эстетику новых станций еще долго будут обсуждать. Заглядеться есть на что.