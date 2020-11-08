«Народ, который заслуживает большого уважения». Что в Чечне думают о белорусах?

Корреспондент Вероника Кудринецкая оценила настоящее чеченское гостеприимство.
Корреспондент Вероника Кудринецкая оценила настоящее чеченское гостеприимство.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Добро пожаловать в страну героев – город Грозный. Он только из названия кажется суровым. На самом деле столица Чеченской Республики весьма гостеприимна и радушна.
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Семья Алсольтовых. Как и в любом кавказском клане, тут чтут традиции и хранят верность обычаям. Женская половина хлопочет на кухне, а глава показывает дом и знакомит с членами семьи.
– Вот так называемая кухня, здесь мы питаемся. А тут, видите, самая маленькая внучка, которой я рад.
– Как зовут?
– Рабия.
Семья большая, одних только внуков 19. Дедушка – абсолютный глава, при этом улыбчивый и рассудительный. С домашними обращается спокойно и сухо. Все общение строится на коротких фразах, вроде «чаю», и через минуту перед ним стоит чайник и вазочка со сладостями.
С сыновьями сдержанно – это обусловлено чеченскими традициями. С гостями же никаких ограничений нет. Глава дома и семьи рассказывает нам, кем работал, как служил в Казахстане и как дружил с белорусом по имени Николай.
Магомед Алсольтов, местный житель:
И вот мы до того сблизились, сдружились с этим молодым человеком, что я попросил командира части, чтобы он оставил его у нас. И вот представьте себе: коечки рядом, поговорим перед сном.
Магомеду Алсольтову 68. Недавно вышел на пенсию, в последние годы здоровье подводит. Еще пару лет назад держали скотину, а сегодня из домашних питомцев только куры.
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– Сейчас знаете... Бабушка, у нее проблемы с суставами. А молодые не хотят, если честно.
– Правильно.
– Ну, вот представьте себе, предложить вам подоить корову.
– Я не умею.
– Не умеете. Вот, каждый так утверждает.
Потомок репрессированных вайнахов о войне вспоминает со слезами на глазах. Рассказывает разное и без прикрас: про банды и разборки, разгул и беспредел, про чеченские авизо и бензин с подпольных «самоваров», которым торговали все, кому не лень. Это время, когда народ решили стереть с лица земли.
Хотят установить памятник «Приоре». А какие машины сейчас производят в Чечне?
Магомед Алсольтов:
Прежде всего народ простой страдал. Люди, которые затеяли эти кампании, они-то не пострадали. Тяжелые были времена, я должен сказать, нежелательные никому. Я только за добро. Только за добро. Это мое первое правило.
Второе – вкусно накормить каждого, кто переступил порог дома. Гость в кавказской семье всегда в почете.
– Это мне одной? Вы думаете, я это съем?
– Ну, сколько сможете.
Сами чеченцы признают, что их кухня не очень разнообразна. Национальные блюда простые и максимально сытные. На столе жижиг-галнаш и чеченский хингал. Под все это подается чай. В общем, кормят до потери сознания и разрыва живота, сокрушаясь: «Чего же вы совсем ничего не поели».
Магомед Алсольтов:
Я очень уважительно отношусь к белорусскому народу. Я хочу этому народу только добра и братских отношений. Я надеюсь, что белорусский народ выйдет из этого кризиса. Потому что народ неглупый. Неглупый, я подчеркиваю. Народ, который заслуживает большого уважения. Очень рад, что вы именно из Беларуси приехали.