«Народ, который заслуживает большого уважения». Что в Чечне думают о белорусах?

Корреспондент Вероника Кудринецкая оценила настоящее чеченское гостеприимство.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Добро пожаловать в страну героев – город Грозный. Он только из названия кажется суровым. На самом деле столица Чеченской Республики весьма гостеприимна и радушна. Чем живёт и как выглядит современная Чечня? Белоруска побывала в Грозном, и вот её рассказ

Семья Алсольтовых. Как и в любом кавказском клане, тут чтут традиции и хранят верность обычаям. Женская половина хлопочет на кухне, а глава показывает дом и знакомит с членами семьи.

– Вот так называемая кухня, здесь мы питаемся. А тут, видите, самая маленькая внучка, которой я рад.

– Как зовут?

– Рабия.

Семья большая, одних только внуков 19. Дедушка – абсолютный глава, при этом улыбчивый и рассудительный. С домашними обращается спокойно и сухо. Все общение строится на коротких фразах, вроде «чаю», и через минуту перед ним стоит чайник и вазочка со сладостями.

С сыновьями сдержанно – это обусловлено чеченскими традициями. С гостями же никаких ограничений нет. Глава дома и семьи рассказывает нам, кем работал, как служил в Казахстане и как дружил с белорусом по имени Николай.

Магомед Алсольтов, местный житель:

И вот мы до того сблизились, сдружились с этим молодым человеком, что я попросил командира части, чтобы он оставил его у нас. И вот представьте себе: коечки рядом, поговорим перед сном.

– Сейчас знаете... Бабушка, у нее проблемы с суставами. А молодые не хотят, если честно.

– Правильно.

– Ну, вот представьте себе, предложить вам подоить корову.

– Я не умею.

– Не умеете. Вот, каждый так утверждает.

Потомок репрессированных вайнахов о войне вспоминает со слезами на глазах. Рассказывает разное и без прикрас: про банды и разборки, разгул и беспредел, про чеченские авизо и бензин с подпольных «самоваров», которым торговали все, кому не лень. Это время, когда народ решили стереть с лица земли. Хотят установить памятник «Приоре». А какие машины сейчас производят в Чечне?

Магомед Алсольтов:

Прежде всего народ простой страдал. Люди, которые затеяли эти кампании, они-то не пострадали. Тяжелые были времена, я должен сказать, нежелательные никому. Я только за добро. Только за добро. Это мое первое правило.

Второе – вкусно накормить каждого, кто переступил порог дома. Гость в кавказской семье всегда в почете.

– Это мне одной? Вы думаете, я это съем?

– Ну, сколько сможете.

Сами чеченцы признают, что их кухня не очень разнообразна. Национальные блюда простые и максимально сытные. На столе жижиг-галнаш и чеченский хингал. Под все это подается чай. В общем, кормят до потери сознания и разрыва живота, сокрушаясь: «Чего же вы совсем ничего не поели».