Александр Турчин на открытии экорынка в Валерьяново: «С удовольствием будут жители сюда приезжать»

Новости Беларуси. Рынок со статусом «эко». Еще один подарок в день 7 ноября – открылся первый в стране продовольственный экорынок «Валерьяново», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На прилавках можно найти только экологически чистую и качественную продукцию по доступной цене. Это товары фермеров, белорусских агрокомбинатов, которые выпускают молочные, мясные продукты, овощи и фрукты. Кстати, знак качества подтверждают в современной лаборатории.

Расположился он на выезде из Минска по Логойскому тракту.

Вообще классно, я ждала его очень долго. Я постоянно езжу домой по этой дороге. Спрашивала: «А что это будет?» Сказали: «Экорынок». Это для меня вообще очень важно. Потому что на Комаровке я люблю, но сложно парковаться, а здесь большая парковка – это плюс. Очень красиво, свежо, очень много нюансов таких учтено. И фермерское – я просто в восторге! А гранатовое царство – вообще респектую.

Да, мы ждали. Мы здесь недалеко живем, поэтому нам можно пешком.

Денис Лявер , директор ООО «Торговый дом «Валерьяново»: Основное направление рынка – это все наши фермерские хозяйства и белорусские производители. Цель этого – чтобы мы могли не только произвести, но и продать здесь, в нашей республике, самую лучшую продукцию – нашу, белорусскую.

Экорынок построили по поручению главы государства. В случае успешной реализации проекта этот опыт намерены распространять и далее.

Здание, где расположился экорынок, состоит из четырех этажей. На первом уровне – без малого 140 торговых мест, на остальных этажах совсем скоро откроются продовольственные магазины. Рядом обустроили большую парковку и игровую площадку для детей. Уже в планах – остановка для общественного транспорта и специальный прямой автобус до нового торгового комплекса.

Александр Турчин, председатель Минского облисполкома:

Я уверен, что объект будет пользоваться популярностью. Ну, первые – Боровляны, Копище, Новая Боровая, то есть большие микрорайоны, жители которых, я думаю, с удовольствием будут сюда приезжать.

Честно скажу, формата такого рынка, на мой взгляд, у нас в стране еще нет. Конечно, у нас есть Комаровка с ее традициями, со всем. Но все-таки, наверное, с точки зрения рынка это уже шаг вперед.

На протяжении всего дня посетителей экорынка готовы радовать промоакциями, дегустациями, розыгрышами призов и насыщенной культурной программой.