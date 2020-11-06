Название выбирали в соцсетях председателя райисполкома. Рассказываем об открытии в Полоцке автомобильного моста

Новости Беларуси. 6 ноября открыли автомобильный мост через Западную Двину в Полоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сказать, что его ждали с нетерпением, – ничего не сказать. Полочане и жители других регионов, кстати, пока ждали, активно выбирали название для моста. Так скажем, челлендж запустил председатель райисполкома у себя на страничке в соцсети. В комментариях люди активно ратовали за то или иное название. Итого имеем Покровский мост.