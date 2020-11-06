Название выбирали в соцсетях председателя райисполкома. Рассказываем об открытии в Полоцке автомобильного моста

Новости Беларуси. 6 ноября открыли автомобильный мост через Западную Двину в Полоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 6 ноября открыли автомобильный мост через Западную Двину в Полоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сказать, что его ждали с нетерпением, – ничего не сказать. Полочане и жители других регионов, кстати, пока ждали, активно выбирали название для моста. Так скажем, челлендж запустил председатель райисполкома у себя на страничке в соцсети. В комментариях люди активно ратовали за то или иное название. Итого имеем Покровский мост.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В рекордно короткие сроки мост построен. Все-таки освоено порядка 36 миллионов рублей. И, наверное, это в первую очередь благодаря тому, что был принят указ Президента, было разрешено параллельно строительство и проектирование этого моста. Проведена работа высокого качества. Была слаженная, дружная работа, будем говорить, республиканских органов и областных, и районных.
Для нашего города это очень значимое событие, очень ожидаемое событие. И он оптимально вписался во всю инфраструктуру этого микрорайона.
Читайте также:
Информация будет обновляться каждые 10 минут. В Бресте открыли радиолокатор, который делает прогноз погоды в шесть раз быстрее
«Легче переносится, чем операция». В Брестской областной больнице лечат мочекаменные болезни без хирургического вмешательства
Такого нет на всём постсоветском пространстве. Показываем новый радиологический корпус в Минском онкодиспансере