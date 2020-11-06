Энергоэффективный детсад и новый корпус онкодиспансера. Что ещё открыли в Беларуси к 7 ноября?

Новости Беларуси. Бесценный и в прямом смысле слова жизненно важный подарок для жителей столицы – радиологический корпус в Минском онкологическом диспансере. Здесь не только врачи высшей пробы, но и уникальное оборудование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобного нет на всем постсоветском пространстве. Технологии помогут оказывать помощь белорусским пациентам на мировом уровне. Сегодняшнее открытие – еще одна иллюстрация приоритетов политики государства. И важнейший из них – забота о здоровье человека.

А еще 6 ноября открыли автомобильный мост через Западную Двину в Полоцке, в Брестской областной больнице технически обновили кабинет для лечения мочекаменной болезни, а в Брестском районе завершили создание единой метеорологической сети.

Открыл свои двери 6 ноября и энергоэффективный детсад. Зеленые технологии помогают сократить потребление тепловой и электроэнергии вдвое. Это все благодаря солнечным коллекторам, специальной системе вентиляции. К примеру, вода в бассейне греется только за счет работы солнечных коллекторов.

Сегодня у даты 7 ноября новое веяние, уже давно переосмысленное. Ни для кого не секрет, что никогда не бывает больших дел без больших трудностей, и те самые большие открытия куда ценнее лозунгов.

«Очень нравится, можно на работу будет ездить потом». Александр Лукашенко оценил четыре новые станции метро

Перерезать красную ленту и тем самым давать жизнь новым объектам – хорошая и, что важно, полезная традиция, которая, кстати, продолжит свое шествие по всей стране.