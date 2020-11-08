Призывают носить маски и соблюдать дистанцию. Как Беларусь справляется с коронавирусом?

Новости Беларуси. В мире коронавирусом заболели уже почти 50 миллионов человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:

COVID-19, говорят специалисты, уже не такой агрессивный. И, тем не менее, вторая волна не приносит хороших новостей, кроме разве что опыта, который все мы получили за прошедшие месяцы. Он позволяет действовать умнее, точечно и спокойнее. На неделе в регионах созданы штабы по борьбе с инфекцией. Туда вошли известные медики. Были смены, когда выходил на улицу и хотел послать всё к чертям. Четыре истории студентов, которые помогают врачам во время пандемии

Коронавирус снова атакует. Что ни день, то печальный рекорд. В мире за сутки фиксируют 560 тысяч случаев COVID-19. Вторая волна накрывает и Европу. В Польше – карантин. Здесь закрыты театры, музеи, художественные галереи, возможен запрет на поездки.

Италия ввела комендантский час, а власти Германии призывают отказаться от празднования Рождества. Португалия, Греция, Франция, Словакия – многие страны либо частично, либо полностью возобновили локдауны. Это то и дело вызывает протесты.

Беларусь же реагирует на коронавирус точечно, без жестких ограничений. Позиция власти была такова еще весной, не изменилась и сегодня. Впрочем, без перегибов: если какое-либо массовое мероприятие потенциально опасно из-за эпидемиологической ситуации, его отменят. Александр Лукашенко: «Все, кого только можно спасти возможными и невозможными методами, будут спасены» Средств индивидуальной защиты сегодня достаточно. Они доступны и медикам, и обычным людям. Маски уж точно есть в каждом магазине. Но вот постоянное массовое производство открылось лишь недавно.

На этом предприятии в минуту производят сотню масок, а также бахилы, комбинезоны и щитки. При необходимости объем может быть увеличен. «Порядка 25-30 тысяч в сутки». Линию по производству медицинских масок запустили в «Медтехноцентре» Скоро в Беларуси появится и своя вакцина от коронавируса. Сейчас идет отработка нюансов трансфера технологий из России. А вот площадка уже определена.