Такого нет на всём постсоветском пространстве. Показываем новый радиологический корпус в Минском онкодиспансере

Новости Беларуси. Бесценный и в прямом смысле слова жизненно важный подарок для жителей столицы – радиологический корпус в Минском онкологическом диспансере. Здесь не только врачи высшей пробы, но и уникальное оборудование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобного нет на всем постсоветском пространстве. Высокие технологии помогут оказывать помощь белорусским пациентам на мировом уровне. Сегодняшнее открытие – еще одна иллюстрация приоритетов политики государства, важнейший из них – забота о здоровье человека. А еще 6 ноября открыли автомобильный мост через Западную Двину в Полоцке и энергоэффективный детский сад в Ошмянах. Кристина Федорович оценила подарки по достоинству.

Кристина Федорович, корреспондент:

Накануне дня, который в истории помнят как Октябрьскую революцию, а ныне ассоциируют с открытием новых важных объектов, по всей стране перерезают красную ленту. Наша съемочная группа одной из первых переступила порог нового корпуса онкодиспансера. Прямо сейчас мы находимся в уникальном операционном блоке, но, честно скажу, каждый кабинет здесь – это сплошная уникальность.

Сегодня наш центр уникальный, он такой единственный в странах СНГ, который, во-первых, имеет большое количество ускорителей. И плюс мы имеем достаточно сложное высокотехнологичное сопутствующие оборудование.

Вот это у нас мультипараметрическая МРТ с трактографией. Мы можем отслеживать ход волокон нервных, оценивать коэффициенты прямолинейности этих волокон, то есть в экологии такая незаменимая вещь.

За моей спиной находится первый в линейке рентген, диагностический компьютерный томограф, произведенный у нас, в Республике Беларусь. «Легче переносится, чем операция». В Брестской областной больнице лечат мочекаменные болезни без хирургического вмешательства

О достижениях этой больницы знают во всем мире. Высокий уровень диагностики и лечения позволяет бывшим пациентам жить полноценно, да и ежедневно доказывает, что страшное слово «рак» – не приговор.

В 2015 году ввод в эксплуатацию корпуса линейных ускорителей и в 2017-м – первой части этого (радиологического) дали новый импульс онкодиспансеру. Что же говорить о новом корпусе целиком в готовом виде. Операционный блок – оборудование со статусом «современное». Представьте, медики, оперируя, могут транслировать картинку в любую точку планеты. Это позволит собрать мгновенный международный консилиум и тем самым спасти жизнь. Информация будет обновляться каждые 10 минут. В Бресте открыли радиолокатор, который делает прогноз погоды в шесть раз быстрее

Виктор Кондратович, главный врач УЗ «Минский городской клинический онкологический диспансер»:

Работа в новом корпусе наших коллег, работа с пациентами, лечение их будет осуществляться совершенно на другом уровне, потому что начинка корпуса, то есть его техническое обеспечение, позволяет проводить высокотехнологичные операции, высокотехнологичные методы лучевой терапии, методы диагностики.

Не выходя из операционной – ламинарные потоки. Помещения, где ежесуточно проводят оперативные вмешательства, будут всегда чистыми. Операционные максимально стерильные благодаря вентиляторам, которые создают воздушные потоки. Вот такая редкая технология. В этом онкодиспансере – первая.

Красная лента – последнее, что отделяло радиологический корпус от, так скажем, жизни. Ударим немного по цифрам. За 2019-й число врачебных посещений – 306 413. Оказана помощь в условиях стационара 40 074 пациентам. К слову, в 2018-м году эта цифра была меньше фактически на 4 000, а в 2017-м и того – на более чем 6 000. Согласитесь, прогресс на лицо.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сегодня государство делает все для того, чтобы такие учреждения в нашей стране появлялись. Сегодня то оборудование, которое здесь установлено, высокотехнологичное. Как докладывал главврач, аналогов нет на постсоветском пространстве. Шесть линейных ускорителей, которые позволяют оказывать качественную, квалифицированную, а самое главное безболезненную помощь нашим пациентам, которые нуждаются в этом лечении.