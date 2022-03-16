Екатерина Дулова: если к Основному закону невозможно прикоснуться, то устаревать он начнёт незамедлительно

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси, и Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета КПБ. Юлия Бешанова, СТВ:

Мы не можем обойти тему Конституции, тем более в этом году день особенный. 15 марта вступил в силу обновленный закон страны, поэтому хотелось бы поговорить о том, что стояло за этой огромной работой – обновить Конституцию Республики Беларусь. Давайте начнем с того, с чем была связана такая необходимость вносить изменения, насколько изменилась, может быть, политическая система? Почему назрела необходимость редактировать Конституцию? Если к Основному закону невозможно прикоснуться, то устаревать он начнет незамедлительно

Екатерина Дулова, генеральный директор Большого театра Беларуси:

Мне кажется, надо начинать с того, что Основной закон страны в любом случае существует с историей развития своей страны, неотъемлемо. И если это будет документ, к которому невозможно прикоснуться, то мы все прекрасно сами понимаем, что устаревать он начнет незамедлительно. Учитывая темпы и качество изменений, которые происходят уже сегодня, становится понятной такая насущность обновления этого документа, но не сегодня и не вчера. Мы говорим о том, что изменения в него вносились периодически, а первый анонс прозвучал из уст главы государства еще в 2016 году, когда, казалось бы, события, которые сегодня разворачиваются на наших глазах, еще были мало предсказуемы. На мой взгляд, мы оказались в очень благополучной ситуации с точки зрения следования веяниям и требованиям истории и развития нашей страны, ее жизни. Алексей Сокол рассказал о ключевых моментах обновленной Конституции Беларуси. Юлия Бешанова:

Некоторые эксперты говорят о том, что работа над Конституцией, всенациональное, всенародное обсуждение привело к тому, что белорусское общество вопреки многим скептикам перестало быть аполитичным и наконец-то всерьез озадачилось будущим своим и своей страны. Феномен преображения. Как обсуждение Конституции изменило жизнь белорусского общества? Екатерина Дулова:

Это был наглядный феномен действительно какого-то преображения. Мы сейчас можем говорить о том, как мы наблюдали само голосование. Для многих участие людей, заинтересованность, то, что мы можем сегодня оценить как участники диалоговых площадок, те, кто был в центре этих событий, – это беспрецедентный интерес, правда, к документу, который раньше, чего греха таить, для многих был документом высшего порядка, к которому прикасаться могут только специалисты. А нам удалось это мнение переломить, чтобы сегодня граждане действительно понимали и читали документ, который будет помогать и сопровождать всю их жизнь, рассказывать о нашей стране, об ее современной истории.

Юлия Бешанова:

Когда будут огромные работы позади, Конституцию приняли, одобрили на референдуме, давайте приоткроем завесу тайны, как трудно, сложно над этим работать. Ведь предложений было действительно огромное множество, начиная от самых невероятных, заканчивая приземленными, которые волнуют каждого из нас. Как удалось это все систематизировать? Насколько было легко находить общий язык? Ведь состав Конституционной комиссии тоже был абсолютно разный, люди были разных профессий, возрастов. Как удалось? Этот документ не замкнут, он сможет служить нашим последующим поколениям Екатерина Дулова:

Я скажу о себе. Прошел ровно год. Ровно год назад мы были приглашены для того, чтобы выступить, как мне казалось, в качестве экспертов по определенному совершенно направлению, связанному с тем видом деятельности, которым занимаюсь я всю свою профессиональную жизнь. Постепенно каждый из нас оказался причастен в том числе и к формированию очень важных позиций, которыми занимались специалисты до этого. Конечно, я думаю, любой из членов Конституционной комиссии будет глубоко благодарен профессионалам, юристам, так скажем, «конституционщикам», которые разговаривали, которые разъясняли. Эти диалоги, в которые мы вступали, постепенно понимая значимость и важность каждого слова, каждой позиции. И я не устану говорить о том, что для меня это совершенно потрясающий политический опыт, в том числе и гражданского взросления, и взгляда на события в нашей стране и не только. То, что мы сейчас проговаривали о Конституции будущего, это не какие-то высокие слова – это абсолютно так и есть. Этот документ не замкнут, и он сможет служить и нашим последующим поколениям с тем, чтобы быть применимым по самым разным направлениям. Вот это была задача: не замкнуть его сейчас и описать то, что мы видим за окном, а представить широкое поле для последующего его преобразования.

Закрепить в очередной раз статус социально направленного государства. Какие три блока вопроса обсуждались? Екатерина Дулова:

Три блока и определили всю дискуссию. Сначала это социальные вопросы (весь социальный пакет), и всех беспокоил сам факт не разрушить то, что есть, и улучшить, основываясь на тех предложениях, которые у нас есть, закрепить и подтвердить в очередной раз статус социально направленного государства. Второй блок вопросов касался традиционных ценностей. Здесь было большое количество дебатов, причем они были целесообразные, не то, что мы были раздираемы какими-то предположениями, – ничего подобного. Речь шла о том, как это правильно и определенно записать, чтобы не было никаких двусмысленностей. И третье – это перестройка политической системы, куда и вошел серьезный блок обсуждений о ВНС. Он, пожалуй, шел наиболее сложно, потому что мы все понимали, многие из нас были участниками нескольких ВНС, но вписать его и сделать его конституционным органом и придать ему статус – это был вопрос № 1, поэтому в том числе нас приглашал глава государства. Постепенно вдруг это стало вырисовываться.

Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета КПБ:

Чтобы достичь консенсуса. Мы вступали в диалог с оппонентами, которые считали, что мы формируем третью ветвь власти Екатерина Дулова:

Да, чтобы и мы договорились между собой, потому что сегодня будет писаться закон, который будет определять абсолютно все позиции, связанные с этой новой структурой для нас. Но мы прежде всего сами хотели. У нас самих были вопросы: как делегировать туда граждан страны, чтобы обеспечить максимально? А какой будет уровень доверия к тому, что мы будем там обсуждать и говорить, полномочия? Это ведь серьезно. Какие вопросы следует туда выносить? Гласно, негласно, но мы вступали в такой диалог с оппонентами, которые считали, что мы формируем некую третью ветвь власти. То есть что-то там придумали себе, чтобы еще что-то придумать, усложнить, упростить, что-то скрыть и так далее. А здесь нужна была максимальная степень прозрачности: что формируется, почему, какие вопросы будут там решаться? И мне кажется, что мы очень достойно вышли из этой ситуации.

Екатерина Дулова:

Были самые разнообразные вопросы. Они касались количества представительства, то есть достаточно или нет 1 200 человек для страны с населением почти 9 миллионов, все ли группы учтены? Когда было оглашено, какие именно вопросы будут решаться и они уже выстроились в Конституции, в полномочиях будет у Всебелорусского народного собрания, на одной из дискуссионных площадок у меня спросили: вот вы указываете на скорость и необходимость принятия какого-то решения, а вот как они – раз – и в один момент соберутся вдруг, чтобы принять вопросы, например, о введении чрезвычайного положения или отправки в какие-то горячие точки? Люди читают документ уже во всей его содержательной цельности. Они прямо представляют себе, как это будет. Конечно, мы всегда ссылались на то, что сейчас мы это просто проговариваем, а затем, конечно, закон это четко регламентирует. С другой стороны, страна у нас достаточно компактная. Собрать всех, плюс у нас сегодня существуют технологии информационные, которые, конечно, позволят решать и оперативные вопросы. Юлия Бешанова:

ВНС станет более технологичным? Екатерина Дулова:

В том числе, наверное. Сколько законов нужно редактировать, чтобы подтянуть под Конституцию? Юлия Бешанова:

Как много законов теперь придется редактировать, корректировать, чтобы подтянуть под Конституцию?

Екатерина Дулова:

Я как музыковед могу сейчас ошибиться, но то обсуждение, которое шло, юристы рассказывали, я так поняла, что более 300. Так что это серьезная, большая… Юлия Бешанова:

Это работа не меньше, чем обновить Конституцию. Екатерина Дулова:

Да. Речь шла о двух ближайших годах, которые, конечно, внесут абсолютную ясность. Алексей Сокол:

Это очень кропотливый труд будет всех заинтересованных, потому что, как правило, получается так: с одного закона вытекает или, например, зависит от другого закона. Здесь задача парламентариев – все это учесть, объединить, чтобы получился качественный, работоспособный продукт, не просто закон. Юлия Бешанова:

Да, чтобы потом не нужно было корректировать. Екатерина Дулова:

В данном случае не только написание абсолютно новых документов. Говоря об этой цифре, я говорю о том, что речь пойдет и о внесении изменений в огромное количество документов. Читайте также: Петр Петровский: наша Конституция демонстрирует недопущение тех ошибок, которые делали соседи Сергей Сивец: «У нас очень интеллектуально образованные граждане. И я снимаю шляпу перед нашей системой образования» Николай Щекин: «Принятая Конституция закрепила зону комфортности белорусского народа»

Юлия Бешанова:

Что еще из самых важных законов, которые нужно описать? Закон о ВНС нужно создать с нуля. Что еще из самых важных документов, опорных столпов права? Любая измененная содержательная позиция требует внесения в соответствующий документ Екатерина Дулова:

Те статьи, которые корректировались, связанные с культурой, здравоохранением, – все, что угодно. Если бы у нас было время, но здесь не диалоговая площадка, мы, скорее, говорим как эксперты. Любая содержательная позиция, которая была изменена, безусловно, потребует внесения в соответствующий документ. Поэтому можно считать, что от количества измененных статей, формулировок мы двигаемся. Алексей Сокол:

Более 70 статей затронули. Екатерина Дулова:

Поэтому по профилю, по специфике туда и будут вноситься изменения. О едином дне для голосования: «Это очень удобно с точки зрения принятия решений»

Юлия Бешанова:

А с чем связана норма про единый день для голосования? Екатерина Дулова:

Это упорядочивание очень красиво выстроилось в Конституции. Пять лет, когда перестали пересекаться те или иные выборы, все выравнивается в единую систему. Юлия Бешанова:

Все работают в связке. Екатерина Дулова:

Да, совершенно верно. Это очень удобно с точки зрения принятия решений, в том числе очень важных управленческих. Второй момент связан с единым днем голосования. Когда я участвовала в разговорах, я как педагог прекрасно понимаю: иногда ты сущность, глубину вопроса понимаешь тогда, когда ты его должен объяснить. Речь шла о том, что это удобно всем. А вот с какой точки зрения удобно? У нас Конституция уникальна – названо даже число. В каком-то смысле это попадание в зону комфорта. Человек знает, что в определенный год, именно в этот день он сможет принять участие в очень серьезном политическом событии своей страны. А почему не спланировать свою жизнь, применительно к этому даже году и этому дню? Мне кажется, что в этом тоже есть своя логика. Конечно, специалисты нам говорили о том, что речь идет о серьезной финансовой оптимизации, это тоже важно, то есть не несколько раз проводить выборы. Алексей Сокол:

Богатые люди тоже деньги считают. Надо считать их и не стесняться. Екатерина Дулова:

По сути своей, мне кажется, это просто удобно для всех. Юлия Бешанова:

То есть фактически можем говорить о том, что Конституция станет, с одной стороны, залогом успешного развития страны – мы предусмотрели множество механизмов на будущее; с другой стороны, это станет системой противовесов, когда сильная президентская власть уравновешивается ВНС, парламентом, это и есть та самая золотая середина? Мы по всем направлениям выстроили такую защиту, что наши граждане будут чувствовать себя уверенно