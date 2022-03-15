«Приступим к нашему законотворческому проекту». А как быстро начнёт работать обновлённая Конституция?
День Конституции Республики Беларусь. Указов, инструкций и правил, регулирующих нашу жизнь, много, но все они вытекают из одного самого главного Основного закона. О том, что ждет наше общество и государство в будущем, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Конституцию приняли. Что сейчас происходит в законотворческой сфере?
Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
После того как Конституция подписана главой государства, она начнет свое действие с 15 марта 2022 года. То есть, мы все с вами знаем, что в такой значимый день – то есть как раз в день нашей Конституции – именно 15 марта соберется наш парламент на очередную сессию. Потому что по новой Конституции у нас теперь будет одна сессия. И приступим к нашему законотворческому проекту.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
В течение двух лет, говорят, все приведут уже?
Марина Шкроб:
Да. Дело том, что есть те документы, которые мы должны принять достаточно быстро, без которых Конституция не сможет вступить в действие. Например, тот же закон о Всебелорусском народном собрании. Именно по Всебелорусскому народному собранию было, наверное, самое большое количество вопросов при обсуждении Конституции. Потому что в самой Конституции заложены только основные понятия.
Алена Родовская:
А это новый конституционный орган по сути дела, которого раньше не существовало.
Марина Шкроб:
Да, безусловно. Поэтому этот закон будет крайне важен для понимания, как формируется – дальнейшие действия по Всебелорусскому народному собранию.
«Талоны, очереди – мы все это прекрасно помним». Как создавалась Конституция 1996 года – подробнее здесь.