«Приступим к нашему законотворческому проекту». А как быстро начнёт работать обновлённая Конституция?

День Конституции Республики Беларусь. Указов, инструкций и правил, регулирующих нашу жизнь, много, но все они вытекают из одного самого главного Основного закона. О том, что ждет наше общество и государство в будущем, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Конституцию приняли. Что сейчас происходит в законотворческой сфере?

Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

После того как Конституция подписана главой государства, она начнет свое действие с 15 марта 2022 года. То есть, мы все с вами знаем, что в такой значимый день – то есть как раз в день нашей Конституции – именно 15 марта соберется наш парламент на очередную сессию. Потому что по новой Конституции у нас теперь будет одна сессия. И приступим к нашему законотворческому проекту. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

В течение двух лет, говорят, все приведут уже?