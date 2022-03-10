Пётр Миклашевич: «15 марта 2022 года вступают в силу изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь»

Новости Беларуси. Все законы, принятые в 2021 году, признаны соответствующими Конституции Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе оглашения Послания Конституционного суда Президенту и палатам Национального собрания председатель Петр Миклашевич вспомнил и главное общественно-политическое событие 2022 года. По его оценке, референдум по вопросу внесений изменений и дополнений в Основной закон показал реальную конституционно-правовую форму народовластия, подтвердил сплоченность и единство граждан нашей страны.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:

15 марта 2022 года вступают в силу изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь. Таким образом, завершился сложный процесс подготовки изменений в Конституцию при активном участии наших граждан. И сегодня наступает не менее важный этап после вступления в силу обновленной Конституции, Конституции XXI века, чтобы положения конституционные были реально действующими. А для этого необходима системная, последовательная, целенаправленная работа законодателей.