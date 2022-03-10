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Пётр Миклашевич: «15 марта 2022 года вступают в силу изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь»

10 марта 2022 13:24
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Новости Беларуси. Все законы, принятые в 2021 году, признаны соответствующими Конституции Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Пётр Миклашевич: «15 марта 2022 года вступают в силу изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь»-1

В ходе оглашения Послания Конституционного суда Президенту и палатам Национального собрания председатель Петр Миклашевич вспомнил и главное общественно-политическое событие 2022 года. По его оценке, референдум по вопросу внесений изменений и дополнений в Основной закон показал реальную конституционно-правовую форму народовластия, подтвердил сплоченность и единство граждан нашей страны.  

Пётр Миклашевич: «15 марта 2022 года вступают в силу изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь»-4

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:  
15 марта 2022 года вступают в силу изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь. Таким образом, завершился сложный процесс подготовки изменений в Конституцию при активном участии наших граждан. И сегодня наступает не менее важный этап после вступления в силу обновленной Конституции, Конституции XXI века, чтобы положения конституционные были реально действующими. А для этого необходима системная, последовательная, целенаправленная работа законодателей.  

Пётр Миклашевич: «15 марта 2022 года вступают в силу изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь»-7

Также, учитывая высокую степень интеграционных взаимодействий, Конституционный суд подчеркнул необходимость в своевременном координировании усилий по дальнейшему сближению национальных законодательств Беларуси и России.  

# Конституция # общество # Петр Миклашевич # Александр Лукашенко # Фотофакт

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