«Ковид не отличается ничем от другой инфекции». Могут ли беременные с коронавирусом заразить своих будущих детей?

Мы живем во времена, когда вирусы и инфекции распространяются с космической скоростью. Коронавирус может настигнуть даже тех, кто не выходит без маски на улицу и имеет в сумочке несколько антисептиков. Больше всего боятся заболеть беременные женщины. Ведь на них лежит ответственность не только за себя, но и за малыша.

Анна Витковская:

Коронавирус я «словила» на седьмом месяце беременности. Конечно, очень переживала, волновалась, потому что не знала, как справится мой организм с такой нагрузкой. Среди основных симптомов – пропал голос. Уже ближе к вечеру к вечеру появилась температура, максимальная была 37,5. На следующий день появился кашель. Со мной круглосуточно на телефоне был акушер-гинеколог из нашей штатной поликлиники, каждый день звонила бригада скорой помощи, интересовалась самочувствием.

Наталья Егорова, педиатр высшей категории:

Ковид не отличается ничем от другой инфекции, которая может быть у мамы во время беременности. И в большинстве случаев никак не сказывается на ребенке после рождения. Передача инфекции от матери плоду во время беременности происходит крайне редко, поэтому процесс заражения младенца при рождении случается, если мама больна во время родов либо в ближайшие минуты после рождения.

Новорожденные дети болеют коронавирусом очень редко и, как правило, бессимптомно. В случае если во время родов пациентка больна COVID-19, у ребенка сразу после рождения берется мазок ПЦР и он изолируется от матери до готовности результата. В случае положительного теста малыш переводится в специализированное отделение для дальнейшего лечения. Следующий вопрос, который возникает у женщин: можно ли кормить грудью, если мама больна коронавирусной инфекцией?

Наталья Егорова:

Вирус редко попадает в грудное молоко. При этом среда грудного молока не способствует его развитию, и кормить можно, но кормить можно не грудью непосредственно, чтобы мама не заразила младенца, а сцеживать молоко, соблюдая меры предосторожности и проводя обработку посуды и предметов, которые непосредственно потом будут переданы ребенку. Дети до года не могут объяснить, что у них что-то болит. Заподозрить неладное можно по поведению ребенка, например, он хуже пьет грудное молоко, стал беспокойный и беспричинно плачет.

Наталья Егорова:

Классическая коронавирусная инфекция может наблюдаться после 12 лет, когда уже сформирован полностью иммунный ответ. Часто мамочки хотят ограничить ребенка от всевозможных вирусов и инфекций, поэтому упорно пытаются надеть защитную маску на свое чадо. Врачи советует не делать этого, если малыш категорично отказывается и начинает плакать. Вместо этого лучше ограничить контакты ребенка с людьми. При этом нет никакой необходимости находится в маске на улице.