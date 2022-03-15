«Не позволят нас с вами предать». О полномочиях ВНС рассказал депутат Виталий Уткин

День Конституции Республики Беларусь. Указов, инструкций и правил, регулирующих нашу жизнь, много, но все они вытекают из одного самого главного Основного закона. О том, что ждет наше общество и государство в будущем, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

В активном обсуждении приняли участие более миллиона белорусов, поступило около 10 тысяч отзывов от населения, часть рациональных предложений, естественно, была отражена в обновленных статьях Конституции. Давайте, наверное, обсудим, все-таки как шло это обсуждение и какие действительно рациональные предложения оказались в нашем Основном законе по итогу?

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Люди обращались у меня – я из практики своих общений – то, конечно, интересовало очень Всебелорусское народное собрание. То, что подливало масло в огонь целенаправленно – наши оппозиционеры. То когда люди прекрасно понимали историю и фундамент всего этого – почему Всебелорусское народное собрание должно быть с исторического момента, древней истории, и с момента наших 90-х годов, когда определенные должностные лица в виде Горбачева, Ельцина, не посмотрели на результат референдума и не учитывали его – то, что сказал глас народа. То сегодня этот институт государственный будет являться тем щитом, который не позволит отдельным должностным лицам как бы лишить нас в очередной раз Родины, не считая глас народа. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Принимать решения за всю страну? Виталий Уткин:

Когда с людьми общался, то прекрасно было понятно и практически вопросов конституционного плана не возникало, переходил план такой бытовой тематики. Задавали интересный вопрос. Ну как интересный? Для меня, юриста, он понятен. Но это опять-таки, чтобы поддернуть – определенная публика находилась в зале – что почему мы сегодня называем Всебелорусское народное собрание конституционным органом, если он является высшим представительным органом? Приходилось разъяснять чисто юридические детали, что конституционный, потому что он создан на основании Конституции. Это так пытались люди ставить определенные иголочки, уколоть.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Какие сейчас полномочия и функции будут закрепляться за ВНС? Виталий Уткин:

Те, которые не позволят нас с вами предать. Это и назначения высших должностных лиц, и импичмент главе государства, и военные действия – то есть весь блок вопросов, который нас с вами защитит от предательства самого серьезного. Екатерина Забенько:

Мне очень понравилась ваша формулировка: «То, что не сможет нас предать». Марина, как вы считаете, ВНС – мне кажется, что люди будут мечтать туда попасть даже в качестве зрителей. Потому что каждый раз, когда проходит ВНС, – это всегда историческое событие, которое транслируется по всем каналам, которое потом очень долго обсуждают. На самом ли деле это будет не только какой-то законодательный орган, но и те мысли, к которым потом будет стремиться все общество для того, чтобы их проанализировать? Алена Родовская:

1 200 человек как-никак.

Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

История показала, что все шесть собраний, которые прошли, все время обсуждались и были очень значимыми. Наверное, самым значимым, как мы помним с вами, было первое собрание, которое позволило разрешить конституционный кризис в нашей стране. Ведь реально сейчас ВНС – это немного новый статус, но, по сути, мы к этому уже пришли. Потому что социально-экономические программы были. Алена Родовская:

Как в прошлом году? На пять лет определили, установили. Марина Шкроб:

Да, конечно. То есть основные функции уже были. Они уже, по большому счету, отработаны. Я вам хочу сказать, что попасть в качестве зрителя – это, наверное, невозможно. То есть учитывая, что по Конституции будет 1 200 делегатов, каждому придется работать. Екатерина Забенько:

В «Минск-Арену» переедем, где 15 тысяч человек, потому что многим – я знаю – просто живьем хочется послушать в том числе Президента и тех людей, которые там выступают. Это завораживает на самом деле. Марина Шкроб:

Безусловно, вы правы в том, что по телевизору невозможно передать атмосферу, потому что харизма не передается. То сплочение, которое возникает на таких значимых мероприятиях – это очень важно.