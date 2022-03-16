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У оберегов нет лица, чтобы не навести порчу. Рассказываем о народных куклах, которые с древности помогали нашим предкам

16 марта 2022 08:49
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Девочка Дуня по лугу гуляла, цветы собирала, веночек сплетала. Время мчится, как стрела, наша Дуня подросла. Замуж Дунечка пошла, сына, дочку родила.

У оберегов нет лица, чтобы не навести порчу. Рассказываем о народных куклах, которые с древности помогали нашим предкам-1

От веснушек станет всем светлей. В Скирмантово Дзержинского района есть свой кукольный мир. Здесь ангелы водят хороводы, а Варвары плетут косы. Создает чудо Людмила Ломако. После Архангельска Беларусь стала второй родиной. Здесь расцвел букет славянских традиций.

У оберегов нет лица, чтобы не навести порчу. Рассказываем о народных куклах, которые с древности помогали нашим предкам-4

Людмила Ломако, мастер по куклам:
Лет 15 назад мне попался детский журнал «Умелые ручки», там были такие простые куколки. Появился интернет, стало это все гораздо легче. Сами куколки действительно похожи друг на друга, будь то в России, Болгарии, Польше, у нас. Многие задают вопрос: а они правда помогают? Если человек не верит, то оно и не поможет.

У оберегов нет лица, чтобы не навести порчу. Рассказываем о народных куклах, которые с древности помогали нашим предкам-7

Еще в детстве маленькая Люда шила гардероб для малышей. Любовь к рукоделию передала мама. В народных ляльках все от души. От лаптей Емели до колпачка Петрушки. Кажется, как в сказке, вот-вот начнется представление. Наряду с игровыми – обереговые, которые связывают нитью с предками.

У оберегов нет лица, чтобы не навести порчу. Рассказываем о народных куклах, которые с древности помогали нашим предкам-10

Людмила Ломако:
У кукол-оберегов нет лица, чтобы кукла не была похожа на человека. Говорят, что глаза зеркало души, через них можно навести порчу. У каждой куклы была своя задача. Это кукла-капустка, такую куклу делали девки и выставляли ее в окно. Хлопцы уже смотрели, если куколка стоит, значит, в этом доме живет невеста и можно засылать сватов. Славянские девушки были пышных форм, они на диете не сидели. Считалось, что девка «раскапустилась» значит, готова к замужеству.

У оберегов нет лица, чтобы не навести порчу. Рассказываем о народных куклах, которые с древности помогали нашим предкам-13

Неразлучников делали на счастливую жизнь молодых. Десятиручку – для невесты, хозяйки от бога, которая будет успевать по хозяйству. Немало было и детских оберегов – плакушки, пеленашки, куватки, которые отгоняли злых духов и защищали от тревог. Красные нити отводили дурной глаз.

У оберегов нет лица, чтобы не навести порчу. Рассказываем о народных куклах, которые с древности помогали нашим предкам-16

Людмила Ломако:
Зайчик на пальчик, ангелочек, это тоже мамы делали таких куколок детям, надевали на пальчик. Когда они уходили на работу, были заняты по хозяйству, чтобы ребенок не скучал, у него был маленький друг. Вот эта куколка приглашение дитя в семью. Женщина, которая хотела иметь ребенка, но долго не могла забеременеть, делала вот такую куколку.

У оберегов нет лица, чтобы не навести порчу. Рассказываем о народных куклах, которые с древности помогали нашим предкам-19

Натуральные материалы и доброта мастерицы делают кукол особенно светлыми. На радость школьникам Людмила Федоровна ведет кружок «Чароўная лялька». Новое поколение в восторге.

Людмила Ломако:
У нас вот такая куколка женское счастье. Главное в кукле это коса, она должна быть большой и длинной.

У оберегов нет лица, чтобы не навести порчу. Рассказываем о народных куклах, которые с древности помогали нашим предкам-22

Полина Варанько, участница кружка «Чароўная лялька»:
Мне нравится делать, потому что тогда развиваются руки и мозг. За это время я сделала вот такую куклу, она называется Домовой, чтобы охранять дом, жильцов, помогать в хозяйстве. Я подарила такую куклу своей маме.

У оберегов нет лица, чтобы не навести порчу. Рассказываем о народных куклах, которые с древности помогали нашим предкам-25

Талисманом для семьи могут стать не только пресловутые домовята, но и Бабки-Ежки. Испокон веков считалось, что они выметают из дома энергетический мусор. Обережную вахту несет и Масленка, которую наши прапрадеды ставили в красный угол.

У оберегов нет лица, чтобы не навести порчу. Рассказываем о народных куклах, которые с древности помогали нашим предкам-28

Людмила Ломако:
Покупные игрушки ломаются, уходят, про многие из них потом и не вспомнишь. А дети приходят, им нравится, запоминаются эти куклы. Еще одна есть идея. Есть такая сказочница Татьяна Кирюшина. Она пишет сказки о народных куклах. Я бы хотела сделать такую куколку, чтобы сказочка рядом была.

# Культурные традиции # общество # Людмила Ломако # Анастасия Макеева # Полина Варанько # Татьяна Кирюшина # Фотофакт

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