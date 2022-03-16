У оберегов нет лица, чтобы не навести порчу. Рассказываем о народных куклах, которые с древности помогали нашим предкам

Девочка Дуня по лугу гуляла, цветы собирала, веночек сплетала. Время мчится, как стрела, наша Дуня подросла. Замуж Дунечка пошла, сына, дочку родила.

От веснушек станет всем светлей. В Скирмантово Дзержинского района есть свой кукольный мир. Здесь ангелы водят хороводы, а Варвары плетут косы. Создает чудо Людмила Ломако. После Архангельска Беларусь стала второй родиной. Здесь расцвел букет славянских традиций.

Людмила Ломако, мастер по куклам:

Лет 15 назад мне попался детский журнал «Умелые ручки», там были такие простые куколки. Появился интернет, стало это все гораздо легче. Сами куколки действительно похожи друг на друга, будь то в России, Болгарии, Польше, у нас. Многие задают вопрос: а они правда помогают? Если человек не верит, то оно и не поможет.

Еще в детстве маленькая Люда шила гардероб для малышей. Любовь к рукоделию передала мама. В народных ляльках все от души. От лаптей Емели до колпачка Петрушки. Кажется, как в сказке, вот-вот начнется представление. Наряду с игровыми – обереговые, которые связывают нитью с предками.

Людмила Ломако:

У кукол-оберегов нет лица, чтобы кукла не была похожа на человека. Говорят, что глаза – зеркало души, через них можно навести порчу. У каждой куклы была своя задача. Это кукла-капустка, такую куклу делали девки и выставляли ее в окно. Хлопцы уже смотрели, если куколка стоит, значит, в этом доме живет невеста и можно засылать сватов. Славянские девушки были пышных форм, они на диете не сидели. Считалось, что девка «раскапустилась» – значит, готова к замужеству.

Неразлучников делали на счастливую жизнь молодых. Десятиручку – для невесты, хозяйки от бога, которая будет успевать по хозяйству. Немало было и детских оберегов – плакушки, пеленашки, куватки, которые отгоняли злых духов и защищали от тревог. Красные нити отводили дурной глаз.

Людмила Ломако:

Зайчик на пальчик, ангелочек, это тоже мамы делали таких куколок детям, надевали на пальчик. Когда они уходили на работу, были заняты по хозяйству, чтобы ребенок не скучал, у него был маленький друг. Вот эта куколка – приглашение дитя в семью. Женщина, которая хотела иметь ребенка, но долго не могла забеременеть, делала вот такую куколку.

Натуральные материалы и доброта мастерицы делают кукол особенно светлыми. На радость школьникам Людмила Федоровна ведет кружок «Чароўная лялька». Новое поколение в восторге. Людмила Ломако:

У нас вот такая куколка – женское счастье. Главное в кукле – это коса, она должна быть большой и длинной.

Полина Варанько, участница кружка «Чароўная лялька»:

Мне нравится делать, потому что тогда развиваются руки и мозг. За это время я сделала вот такую куклу, она называется Домовой, чтобы охранять дом, жильцов, помогать в хозяйстве. Я подарила такую куклу своей маме.

Талисманом для семьи могут стать не только пресловутые домовята, но и Бабки-Ежки. Испокон веков считалось, что они выметают из дома энергетический мусор. Обережную вахту несет и Масленка, которую наши прапрадеды ставили в красный угол.