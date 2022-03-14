Николай Щёкин: «Принятая Конституция закрепила зону комфортности белорусского народа»

Николай Щекин, философ, политолог:

На мой взгляд, принятая Конституция закрепила зону комфортности белорусского народа. Это историческая преемственность, это историческая правда, это устойчивость власти, системы государственного управления – это действительно то, что нас роднит со всеми культурами. Двуязычие, социальные гарантии, безопасность. Это и есть зона комфортности. И я хочу сказать, что сейчас, видя, как рядом страны развиваются либо их толкают к какому-то развитию, непонятно какому, это главное преимущество и, наверное, на сегодня главное достижение РБ. Наверное, сейчас, в это время, я не думаю, что какая-то страна займется модернизацией у себя внутри. Это опасно, но мы рискнули и на это пошли, и продемонстрировали всему миру, что это можно сделать.

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