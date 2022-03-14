Пётр Петровский: наша Конституция демонстрирует недопущение тех ошибок, которые делали соседи

Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание. Как оно будет работать? Как долго Конституция не утратит актуальности? Нюансы новой правовой модели Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Понятное дело, что большинство изменений направлено на нас самих, внутрь. И все же, с учетом того, как будут реализованы нормы, прописанные в Конституции. Петр, как считаете, Беларусь со стороны как будет восприниматься, как изменится?

Петр Петровский, политолог:

Смотря кем. Кирилл Казаков, СТВ:

Смотря снизу, с Запада, с Севера, – вокруг только одни враги сейчас. Петр Петровский:

У нас есть союзники, которые уже восприняли референдум, признали его, поддержали изменения в Конституцию. У нас есть геополитические противники, которые, если бы даже Конституция была ультралиберальная, пока мы не стали бы их союзниками, то они бы наши референдум и Конституцию не признали бы. Но главное другое: изменения в Конституцию коренизируют, укореняют определенное право. Почему? Потому что все-таки давайте признаем: распад Советского Союза, наша вся гуманитарная наука (знаю, потому что я в институте философии работал, посмотрел архивы) из марксизма-ленинизма ударилась во все западные нормы, схемы, в либерализм и прочее, решила все копировать. И дискуссии Конституционной комиссии, наверное, были на тему внедрения этого опыта. Как уже позже показала практика на всем постсоветском пространстве, невозможно, что в англосаксонском мире, в Западной Европе взять просто и лекалами перенести сюда. И мы в 1995 году, в 1996-м году…