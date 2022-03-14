Пётр Петровский: наша Конституция демонстрирует недопущение тех ошибок, которые делали соседи
Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание. Как оно будет работать? Как долго Конституция не утратит актуальности? Нюансы новой правовой модели Беларуси обсудили в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Понятное дело, что большинство изменений направлено на нас самих, внутрь. И все же, с учетом того, как будут реализованы нормы, прописанные в Конституции. Петр, как считаете, Беларусь со стороны как будет восприниматься, как изменится?
Петр Петровский, политолог:
Смотря кем.
Кирилл Казаков, СТВ:
Смотря снизу, с Запада, с Севера, – вокруг только одни враги сейчас.
Петр Петровский:
У нас есть союзники, которые уже восприняли референдум, признали его, поддержали изменения в Конституцию. У нас есть геополитические противники, которые, если бы даже Конституция была ультралиберальная, пока мы не стали бы их союзниками, то они бы наши референдум и Конституцию не признали бы. Но главное другое: изменения в Конституцию коренизируют, укореняют определенное право. Почему? Потому что все-таки давайте признаем: распад Советского Союза, наша вся гуманитарная наука (знаю, потому что я в институте философии работал, посмотрел архивы) из марксизма-ленинизма ударилась во все западные нормы, схемы, в либерализм и прочее, решила все копировать. И дискуссии Конституционной комиссии, наверное, были на тему внедрения этого опыта. Как уже позже показала практика на всем постсоветском пространстве, невозможно, что в англосаксонском мире, в Западной Европе взять просто и лекалами перенести сюда. И мы в 1995 году, в 1996-м году…
Кирилл Казаков:
ВНС в Англии, во Франции – это нонсенс.
Петр Петровский:
Да. Казалось бы, три ветви власти, а ВНС – это высший представительный орган власти. Например, для тех, кто живет в парадигме философии просвещения, кто там выдумал три ветви власти. У меня вопрос на диалоговых площадках: «Как? Там же не было написано». А им начинаешь говорить, что ни одной философией просвещения…
Кирилл Казаков:
Мало кто знает, что в Великобритании конституции как таковой нет. Есть свод правил – и все.
Петр Петровский:
У Великобритании, у многих других стран, у Западной Европы нет конституции. С другой стороны, есть конституции восточных стран, тоже очень любопытные документы. Поэтому здесь нельзя исходить из того, что мы должны что-то копировать. Мы из внутренней политической, геополитической ситуаций, давайте прямо говорить, мы находимся в чрезвычайной геополитической ситуации, в зоне соприкосновения коллективного Запада и коллективного Востока. И нам нужна Конституция, которая, кстати, эти изменения прописали четко: и что должен делать Совет безопасности, и ВНС как предохранитель от возможных всплесков (мы уже это видели на постсоветском пространстве). Поэтому она как раз и демонстрирует этот юридический статус нашей страны и механизмы: не допускать тех ошибок, которые делали наши соседи.
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