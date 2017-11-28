Дорожный сбор в Беларуси: «Что происходит»

Новости Беларуси. Одна из резонансных тем минувшей недели – вопрос оплаты так называемого дорожного сбора. У депутатов есть предложения, как может измениться схема оплаты. В рамках ток-шоу «Что происходит» говорили о том, каким образом белорусы готовы оплачивать этот сбор, что происходит на дорогах страны и каких изменений ждать автовладельцам в ближайшем будущем.

«Остановились на предложении отвязаться от всего»: депутат о том, что думают делать с дорожным сбором

Анатолий Шевченко о дорожном сборе: «Пешеходы ходят по тротуарам – пускай платят»

«Если будет разумная цена включена в стоимость бензина – думаю, люди будут понимать, за что они платят»

Юрий Важник о дорожном сборе: «В мире примерно 20 таких налоговых инструментов. Как на пианино – клавиши белые и чёрные»

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Основатель «Drag racing» в Беларуси: «Как у нас ездят по дорогам – на это тяжеловато смотреть»

Лихачи на дорогах – что ими движет: комментарий психолога

Сергей Овчинников: «В Беларуси, если кто-то кого-то подрезал – это остаётся неизвестным. Это – не Германия, где тут же позвонят в полицию»

Юрий Важник: «Снижение аварийности происходит у молодых. Больше тяжёлых ДТП производят пожилые водители»

Сайков о том, зачем водителям справки от нарколога

Сайков о пьяных за рулём: «Это – своего рода форма аутоагрессии. Расширенный суицид. Он может убить, как себя, так и окружающих»

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Иван Дырман: «Мы провели эксперимент – на автодроме позволили всем выжимать ту скорость, которую они могут»

«Я просто боялся за состояние автомобиля внутри салона»: Mercedes несколько дней простоял в Минске с открытым окном

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«Почему у нас ни на одной бутылке водки крупным шрифтом не написано: «Выпил – за руль не садись»?»