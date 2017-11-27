Юрий Важник о дорожном сборе: «В мире примерно 20 таких налоговых инструментов. Как на пианино – клавиши белые и чёрные»

Новости Беларуси. Какие варианты сбора платы с автомобилистов существуют в мире, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:

Банальный вопрос, который ставит любая транспортная система перед собой – европейская или наша система – зачем это нам всё нужно? Это – очень сложный вопрос. Потому что собрать деньги – это самая последняя цель в этом налоговом инструментарии. В мире насчитывается примерно 20 таких налоговых инструментов.

Как на пианино: клавиши белые и чёрные.

Из них можно составлять мелодию.

Егор Хрусталёв, ведущий:

А Вы можете привести пример идеальной системы?

Юрий Важник:

Ну вот, в Италии мы сейчас были – работает три вида воздействия. Рим очень загружен транспортом, давайте разгрузим. Для этого один способ – экологическая классификация: легковые электрические – бесплатно, старые автомобили – 1 200 евро. За въезд в центр города – 35 евро в день. 5 евро за один въезд. И с платной парковкой – 4,5 евро. Вот эти все механизмы сделаны ещё так, что люди понимают, почему это, зачем, и какие выгоды они получают с этого. Формируют нормальное общественное согласие.

Там люди не выходили на забастовки.

Егор Хрусталёв:

По-моему, у нас такого народного протеста тоже не было.

Юрий Важник:

Но негласный неплатёж вот этот – это происходит. Я к чему: что в этом надо очень глубоко разбираться. Пока не найдётся механизм справедливый и целенаправленный – ничего не будет. А, вместе с тем, не платят этот налог, не проходят техосмотр, а аварийность снизилась за это время в разы. То есть, значит, что-то мы не додумали, что-то мы не доделали в этой системе.