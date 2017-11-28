«Я просто боялся за состояние автомобиля внутри салона»: Mercedes несколько дней простоял в Минске с открытым окном

Новости Беларуси. Необычную историю рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

Сергей Капанец недавно разместил большой материал в социальных сетях по поводу автомобиля с открытым окном. Вы попытались спасти владельца этого автомобиля, но Вам ещё за это и досталось.

Что это было – провокация?

Сергей Капанец, директор по маркетингу коммерческой компании:

Это – частный случай, случайность. Я думаю, достаточно дворов, где стоят заброшенные автомобили с открытыми окнами.

Егор Хрусталёв:

Но там был «Мерседес».

Сергей Капанец:

И номерной знак указывал на то, что хозяин – не простой человек. И машина представительского класса. Он просто стоял во дворе таким образом, что, когда в выходные он стоял – ну, мы все – соседи, у нас там охраняемая стоянка.

Охранники ночью заглядывали, беспокоились об автомобиле.

Но я разместил пост уже в воскресенье вечером, потому что немножко обстановка во дворе у нас меняется: в выходные это – обычный жилой дом, а в будни – это два этажа офисных помещений, и там, соответственно, совершенно другая публика. Я просто боялся за состояние автомобиля внутри салона. То есть, понятно, что речь не шла ни об угоне, ни о воровстве автомобиля, но мокрый снег, дождь, мимо проходящие люди. К чести наших граждан, ни «бычка», никакого стаканчика, никакого мусора, вообще, никто не выбросил.