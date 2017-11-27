Сергей Овчинников: «В Беларуси, если кто-то кого-то подрезал – это остаётся неизвестным. Это – не Германия, где тут же позвонят в полицию»

Новости Беларуси. О последствиях агрессивного вождения в разных странах рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Сергей Овчинников, руководитель Центра контраварийной подготовки:

Тот, кто хорошо ездит, ему никому ничего доказывать не надо. И он не демонстрирует эти свои навыки вождения, для этого есть трассы. А молодёжь – адреналин, желают показать своё мастерство или возможности автомобиля.

Вторая часть есть такая – некоторая нереализованность.

Я иногда вижу, что покупает автомобиль довольно-таки мощный тот водитель, который по характеру, в общем-то, это – не он. Ему хочется быть таким. И ещё очень важный момент: в принципе, у нас в Беларуси, если кто-то кого-то подрезал – это остаётся неизвестным. Это – не Германия, где тут же позвонят в полицию, и этот человек будет тут же наказан. У нас – плохое настроение, кто-то что-то сотворил – в принципе, это всё проходит бесследно и безнаказанно, в большинстве своём.