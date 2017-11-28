Лихачи на дорогах – что ими движет: комментарий психолога

Новости Беларуси. Почему некоторые водители ведут себя на дороге по-хамски, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

Это желание выпустить пар. Мы, к счастью, не имеем таких историй, как в Москве, когда «золотая молодёжь» устраивает гонки, что иногда приводит даже к человеческим жертвам. Что это? Какой-то психологический надлом?

Виктор Мазуркевич, психолог, магистр педагогических наук:

Конечно, психологический. Проблема в том, что человек, садясь за руль автомобиля, часто не представляет, какие потребности он, в первую очередь, собирается реализовывать за рулём автомобиля. И, если он, в первую, очередь, думает не о безопасности, а о понтах, о том, как продемонстрировать свою крутизну – он соответствующего стиля и будет придерживаться.

К сожалению, всеми этими вопросами поздно задаваться, когда человек получил уже права.

Не приставишь к каждому человеку ГАИшника, не приставишь медика.

Егор Хрусталёв:

Почему это у человека в голове происходит? Чего ему не хватает в жизни? Зачем ему устраивать фактически войну на дорогах?

Виктор Мазуркевич:

Проблема, опять-таки, чисто психологическая. Зачем устраивать войну? Что-то не устраивает его в обычной жизни. У человека может быть низкая самооценка, он в жизни не реализуется.

Он может ходить под каблуком, он может быть на работе недооценен.

Садясь за руль автомобиля, он пытается себя реализовать.

Егор Хрусталёв:

Можно вынести диагноз? Определить, что этот человек опасен, ему нельзя давать право вождения?

Виктор Мазуркевич:

Можно, конечно. Есть тесты, которые это определяют, есть тесты на склонность к рискованному поведению. Но, к сожалению, это всё нужно делать в автошколе, до того, как человек получил права.