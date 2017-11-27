Сайков о том, зачем водителям справки от нарколога

Новости Беларуси. В чём смысл справок из наркодиспансера, которые получают водители, рассказали во время ток-шоу «Что происходит».
Антон Сайков, врач-нарколог УЗ «Городской клинический наркологический диспансер» г. Минска:
Нарколог лишь на момент освидетельствования может сказать: человек выпил или не выпил.
Взять за него ответственность врачи не в силах.
То есть, как он себя будет вести.
Егор Хрусталёв, ведущий:
Может, это какая-то форма пережитка? Эти справки, которые фактически не помогают?
Антон Сайков:
Нет, всё равно, это – действенная мера. Так можно выявить: состоит или не состоит человек на учёте – при помощи справок. Но это, всё равно, не является гарантом – то, что человек не выпьет и не сядет пьяным за руль.