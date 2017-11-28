Иван Дырман: «Мы провели эксперимент – на автодроме позволили всем выжимать ту скорость, которую они могут»

Новости Беларуси. О превышении скорости, как частой причине ДТП, говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Иван Дырман, председатель Центрального совета ДОСААФ, заместитель председателя Общественного совета при МВД Республики Беларусь:

Начинающие водители, как правило, не рвутся за скоростью. Однажды мы провели эксперимент: в Масюковщине, на автодроме, который мы создали, было привлечено несколько тренажёров и мы позволили всем выжимать ту скорость, которую они могут, заходить в занос и так далее. Мы позволили выпускникам групп обучения бесплатно осуществлять эту езду.

Приехало человек 4-5.

То есть, люди отказались просто непонятно что делать. Но поддержу коллегу – мы должны позволить людям выпускать пар. Должны быть федерации, должны быть трассы. И люди должны выпустить этот пар на трассе.