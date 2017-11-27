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Сайков о пьяных за рулём: «Это – своего рода форма аутоагрессии. Расширенный суицид. Он может убить, как себя, так и окружающих»

27 ноября 2017 18:32
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Новости Беларуси. Психолог и нарколог высказали мнения о пьяных водителях во время ток-шоу «Что происходит».

Виктор Мазуркевич, психолог, магистр педагогических наук:
Основной критический момент – когда он подносит первую рюмку ко рту. Когда он выпил – всё, для него уже не действуют ни запреты, ни штрафы, ни степень риска.

Он просто дальше себя не контролирует.

Антон Сайков, врач-нарколог УЗ «Городской клинический наркологический диспансер» г. Минска:
Это – своего рода форма аутоагрессии. Такая, как суицидальная, вот такая форма – сесть пьяным за руль.

То есть, расширенный суицид.

Он может убить, как себя, так и окружающих. 

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# общество # Автомобили # Антон Сайков

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