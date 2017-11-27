Сайков о пьяных за рулём: «Это – своего рода форма аутоагрессии. Расширенный суицид. Он может убить, как себя, так и окружающих»

Новости Беларуси. Психолог и нарколог высказали мнения о пьяных водителях во время ток-шоу «Что происходит».
Виктор Мазуркевич, психолог, магистр педагогических наук:
Основной критический момент – когда он подносит первую рюмку ко рту. Когда он выпил – всё, для него уже не действуют ни запреты, ни штрафы, ни степень риска.
Он просто дальше себя не контролирует.
Антон Сайков, врач-нарколог УЗ «Городской клинический наркологический диспансер» г. Минска:
Это – своего рода форма аутоагрессии. Такая, как суицидальная, вот такая форма – сесть пьяным за руль.
То есть, расширенный суицид.
Он может убить, как себя, так и окружающих.