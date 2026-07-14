БАТЭ продолжает усиливать состав в летнее трансферное окно

БАТЭ продолжает усилять состав в летнее трансферное окно. Борисовский клуб подписал воспитанника «Краснодара» Николая Бочко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Последней командой 27-летнего защитника был «Текстильщик» из третьего по силе дивизиона России. Там он провел 9 матчей. Еще один новичок самого титулованного клуба страны – полузащитник сборной Беларуси Юрий Ковалев, который покинул «Балтику» из ФНЛ. Напомним, в четверг, 16 июля, у желто-синих ответная игра в Лиге конференций против албанского «Эльбасани». Предыдущий поединок победителя не выявил – 1:1.