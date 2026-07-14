Белоруска почти 30 лет работает в потребкооперации – пообщались с Еленой Чиковой

Анна Меркушевич, корреспондент:

Она из числа тех, кто знает цену хлебу и человеческому доверию. Уже почти 30 лет эта женщина предана системе потребительской кооперации. Все это время она живет заботами сельчан, чтобы в самой маленькой деревне было все самое необходимое. Героиня рубрики «Белорусочки» – заместитель председателя правления Гродненского областного потребительского общества Елена Чикова. Ее трудовой путь начинался в хлебопекарне, которая сегодня известна на всю страну.

Елена Чикова, заместитель председателя правления Гродненского областного потребительского общества:

Когда мама приходила с работы, бывала уставшая. Мы видели, что у нее нет раздраженности. Она всегда с удовольствием рассказывала про свою работу. Она рассказывала про трудовой коллектив, в котором трудится. Я с детства знала этих людей, поэтому уже уверена была, что пойду работать именно в потребительскую кооперацию. После школы я окончила Могилевский государственный университет продовольствия. Свислочская хлебопекарня – это предприятие было первым моим рабочим местом. Нашим коллективом производили, выпекали днем и ночью вкусную, свежую хлебобулочную продукцию. Начала я свою трудовую деятельность в должности химико-аналитика. Конечно, труд тогда был ручной, не было этой автоматизации. В мои обязанности входила проверка качества производимой продукции. Более 20 лет практически я отдала данному предприятию. Я проработала на разных должностях. Я работала технологом, заместителем директора в отрасли общественного питания. Работала на разных участках – на хлебопекарном, в кондитерском, на колбасном участке. Я знаю все технологические этапы производства всей производимой продукции.