Белоруска почти 30 лет работает в потребкооперации – пообщались с Еленой Чиковой
Анна Меркушевич, корреспондент:
Она из числа тех, кто знает цену хлебу и человеческому доверию. Уже почти 30 лет эта женщина предана системе потребительской кооперации. Все это время она живет заботами сельчан, чтобы в самой маленькой деревне было все самое необходимое.
Героиня рубрики «Белорусочки» – заместитель председателя правления Гродненского областного потребительского общества Елена Чикова. Ее трудовой путь начинался в хлебопекарне, которая сегодня известна на всю страну.
Елена Чикова, заместитель председателя правления Гродненского областного потребительского общества:
Когда мама приходила с работы, бывала уставшая. Мы видели, что у нее нет раздраженности. Она всегда с удовольствием рассказывала про свою работу. Она рассказывала про трудовой коллектив, в котором трудится. Я с детства знала этих людей, поэтому уже уверена была, что пойду работать именно в потребительскую кооперацию. После школы я окончила Могилевский государственный университет продовольствия. Свислочская хлебопекарня – это предприятие было первым моим рабочим местом. Нашим коллективом производили, выпекали днем и ночью вкусную, свежую хлебобулочную продукцию. Начала я свою трудовую деятельность в должности химико-аналитика. Конечно, труд тогда был ручной, не было этой автоматизации. В мои обязанности входила проверка качества производимой продукции. Более 20 лет практически я отдала данному предприятию. Я проработала на разных должностях. Я работала технологом, заместителем директора в отрасли общественного питания. Работала на разных участках – на хлебопекарном, в кондитерском, на колбасном участке. Я знаю все технологические этапы производства всей производимой продукции.
Елена Чикова:
Именно здесь мы выпекали ту самую плетенку. После посещения главы государства, народ дал ей название «Бацькава булка». Мы получили патент на название данного продукта. Она, как и прежде, делается вручную, потому что все витые изделия делаются вручную. Поэтому наша продукция, выпускаемая кооператорами, она не только вкусная, она натуральная. Люди, которые ее делают, эту продукцию производят, вкладывают туда свою частичку души, частичку тепла. Я всегда говорю, что мастера своих секретов не выдают. Изюминка состоит в том, что мы производим всю нашу хлебобулочную продукцию по старым технологиям производства тестоведения. Потому что самое главное – это то, чтобы наша продукция нравилась нашим людям. Поэтому мы стараемся ее произвести именно, чтобы она была вкусной, неповторимой, ароматной, свежей, самое главное – натуральной.
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