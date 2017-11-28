«Пьяный спокойно садится за руль. Но нет массовых случаев, чтобы человек напился, пошёл в зоопарк и залез в клетку к тигру. Потому что это – табу»

Новости Беларуси. О проблеме нетрезвого вождения говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:

Вы сказали, что у нас сократилось количество остановок просто по поводу проверки документов. И это, как Вы сказали, повысило возможность вождения транспортного средства в нетрезвом состоянии.

Юрий Краснов, старший преподаватель Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов Департамента охраны МВД Республики Беларусь:

Конечно же, участники движения видят, что что-то меняется. С одной стороны, ведь людям, наоборот, пытаются создать условия более комфортные. То есть, человек едет, его никто не трогает, он ничего не нарушает, знает, что никто не будет останавливать и отвлекать от каких-то дел. С другой стороны, если водитель – мужчина весом в 90 килограммов – выпил 100 граммов водки, то Вы по внешнему виду движения автомобиля не определите: он пьяный едет или трезвый.

И как Вы это определите?

А он может из-за этого совершить ДТП. То есть, получается, нужно устраивать, как и устраивают, рейдовые мероприятия: останавливаем, рядом стоит наркологический автобус, туда ходят водители, продувают трубки и там выясняется, что человек в нетрезвом состоянии. Потому что, неизвестно, по каким причинам человек совершает какие-то действия. Вот говорят: пьяный человек спокойно садится за руль. Но мы же не слышали о массовых случаях, чтобы человек напился, пошёл в зоопарк и залез в клетку к тигру. Или, допустим, нет массовых случаев, что человек напился и полез на башенный кран. Потому что это – табу. В голове есть табу. Что есть определённые вещи, которые человек не сделает даже в пьяном виде.