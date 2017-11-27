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Основатель «Drag racing» в Беларуси: «Как у нас ездят по дорогам – на это тяжеловато смотреть»

27 ноября 2017 16:46
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Новости Беларуси. Что думает о стиле вождения белорусских водителей Дмитрий Кожуро, стало известно во время ток-шоу «Что происходит».

Дмитрий Кожуро, основатель «Drag racing» в Беларуси:
Драг-рейсинг появился из нелегальных гонок. Сначала были нелегальные гонки, и надо было ребят, которые адреналин выпускали на трассе, в запрещённых местах, привести в автомобильную федерацию и проводить эти соревнования на закрытых территориях, на аэродромах. Даже после фильмов, когда вот этот «Форсаж» вышел, они выходят каждый год – Вы бы посмотрели, как обычно после фильма люди садятся за руль и потом едут домой. То есть, адреналин. Они хотят его выпустить. Для этого и появился драг-рейсинг  – официальные гонки, где можно было участвовать. Можно сказать, как какой-то аттракцион – возможность эти эмоции свои выпустить.

Но белорусы – очень эмоциональные.

Славяне – очень эмоциональные. Как у нас ездят по дорогам – на это тяжеловато смотреть. По сравнению даже с Китаем – я достаточно много времени там провёл. Там ездят ещё хуже, но они ездят спокойно. А наши: обязательно наказать, обязательно догнать. И здесь, конечно же, всё идёт от культуры.

Дорожный сбор в Беларуси: «Что происходит»

# общество # Автомобильные гонки # Дмитрий Кожуро

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