Юрий Важник о безопасности движения: «Нужен правильный менеджмент. Не тратить лишних денег на контроль, если это не даёт выгоды»

Новости Беларуси. Эксперт высказал своё мнение во время ток-шоу «Что происходит».
Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:
Система дорожного движения в Республике Беларусь, по нашей оценке, стоит около 7 миллиардов долларов: автомобили, дороги.
Управлять системой за 7 миллиардов долларов надо очень-очень тщательно.
Это – высочайшего класса должен быть менеджмент.
Егор Хрусталёв, ведущий:
Что Вы считаете приоритетом в вопросах безопасности движения?
Юрий Важник:
В настоящий момент, инфраструктура, конечно же. И правильный менеджмент. Не тратить лишних денег на контроль, если это не даёт выгоды.