Юрий Важник о безопасности движения: «Нужен правильный менеджмент. Не тратить лишних денег на контроль, если это не даёт выгоды»

Новости Беларуси. Эксперт высказал своё мнение во время ток-шоу «Что происходит».

Юрий Важник, председатель Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:

Система дорожного движения в Республике Беларусь, по нашей оценке, стоит около 7 миллиардов долларов: автомобили, дороги.

Управлять системой за 7 миллиардов долларов надо очень-очень тщательно.

Это – высочайшего класса должен быть менеджмент.

Егор Хрусталёв, ведущий:

Что Вы считаете приоритетом в вопросах безопасности движения?

Юрий Важник:

В настоящий момент, инфраструктура, конечно же. И правильный менеджмент. Не тратить лишних денег на контроль, если это не даёт выгоды.