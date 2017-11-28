Ветеран ГАИ: «За руль сели молодые красивые паненки – их в школе не научили выбирать безопасную скорость»

Новости Беларуси. О профилактике ДТП говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Виктор Лысенок, ветеран органов ГАИ МВД Республики Беларусь, полковник милиции в отставке:

Надо рассматривать профилактику аварийности, состоящей из многих причин. Мы можем сегодня обсудить две. Это – неправильный выбор скорости и пьянство за рулём. Чтобы уменьшить число аварий из-за неправильного выбора скорости, надо привлечь два направления. Первое – учебные организации, повысить качество учёбы. И работа в трудовых коллективах. Потому что сегодня за руль села многочисленная армия разных специальностей, особенно молодые красивые паненки – их в школе не научили правильно выбирать безопасную скорость.

Не превышать, а выбирать.

Дальше, возьмите сегодня борьбу с пьянством. Вопрос пьянства – надзор какой бы тотальный ни был, всё равно, всех не выявишь алкоголиков на дороге. А вот широкую систему профилактики пьянства, начиная от семьи, трудового коллектива, школы – вот надо создавать. Чтоб человек осознанно знал, не так: выпил сотку и на 200 захотелось, – а он должен понимать опасность этого своего действия, которое приносит большие последствия.