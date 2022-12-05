«Допустим, санкции достигли цели, экономика обрушилась». Выплатят ли тогда зарплату белорусам?

Новости Беларуси. Как рассчитать деньги страны? На что будет ставить государство? Почему прогноз – это перспективно? Эксперты из мира финансов ответят на эти вопросы в 18.30 в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу»!

Алена Сырова, СТВ:

Мы же в жизни тоже очень часто пересматриваем свои траты на что-либо. В случае, если меняется ситуация, если нужно на что-то иное. С точки зрения государственного бюджета и нашей политики в этом отношении, мы перечислили, что у нас безусловные приоритеты – это здравоохранение, образование и прочие социальные гарантии. При какой ситуации, может ли такое произойти, что мы не сможем выполнять обязательств?

Александр Судник, начальник главного управления бюджетной политики Министерства финансов Беларуси:

Вы знаете, что в любые времена приоритетом социальной политики Республики Беларусь всегда оставалось повышение благосостояния граждан. И социальные приоритеты, социальные стандарты, которые приняло на себя государство, мы исполняем в любое время и в полном объеме. Те обязательства, которые мы на себя взяли. Все социальные расходы финансируются, это позволяет гражданам в полном объеме получать своевременную медицинскую помощь, получать первое высшее образование (создаются бесплатные места) и, в принципе, такой политики мы придерживаемся. В текущем году неоднократно повышалась и базовая ставка, применяемая для оплаты труда работников бюджетной сферы. На следующий год тоже предусмотрен соответствующий рост. Кроме того, будет предусмотрено повышение выплат и надбавок стимулирующего характера для работников отдельных категорий бюджетной сферы. То есть можно сказать в целом, что все социальные стандарты, которые приняло на себя государство, будут исполняться в полном объеме и постоянно.

Алена Сырова:

Но вот человек, который живет в этом всем информационном хаосе, у него явно картинка не бьется. То есть нам говорят, нам обещают, что мы загнемся, простым языком. Нам говорят, что нас обложили санкциями, нам говорят, что вокруг, мягко говоря, неблагоприятная ситуация, дальше будет хуже. В этот момент мы с вами, ответственные лица говорят о том, что мы вам обещаем рост того, рост того, рост того. Но за счет чего?

Дмитрий Кийко, первый заместитель министра финансов Беларуси:

Если так посмотреть, то, безусловно, может возникнуть ситуация, когда Минфину и правительству надо будет скорректировать свои планы по бюджету. Допустим, санкции достигли цели, экономика обрушилась, остановилась. Соответственно, меньше поступлений в виде налогов в бюджет. А у нас расходная часть наша посчитана под более оптимистичный сценарий. Если такой стрессовый сценарий наступает, безусловно, мы вынуждены корректировать наши расходы. Но всегда в такой ситуации будут подвергнуты корректировке расходы, которые не связаны с социальными обязательствами государства. Можно отложить, например, планировали ремонты какие-то. Кирилл Казаков, СТВ:

Цитирую Президента, он говорит: Наталья Ивановна (обращаясь к Кочановой), наверное, дворцы, школы, больницы строить не стоит. Надо, наверное, акцентировать внимание на зарплаты.