«Граждане обязаны нести государственные расходы». Замминистра финансов объяснил, откуда в бюджете деньги

Новости Беларуси. Как рассчитать деньги страны? На что будет ставить государство? Почему прогноз – это перспективно? Эксперты из мира финансов ответят на эти вопросы в 18.30 в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу»!
Новости Беларуси. Как рассчитать деньги страны? На что будет ставить государство? Почему прогноз – это перспективно? Эксперты из мира финансов ответят на эти вопросы в 18.30 в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу»!
Кирилл Казаков, СТВ:
Я, может быть, сейчас ошибусь, потому что мы, когда готовили программу, готовили вопросы Министерству финансов, Министерству экономики, которые, к сожалению, не смогли отправить представителя. Для большинства жителей Беларуси, вот для меня, Министерство финансов хранит, считает, рассчитывает деньги, кому сколько дать, а Министерство экономики тратит их на правильные нужды. Может быть, я неправ. Расскажите мне, откуда мы деньги брать будем в следующем году, что запланировали? У нас пенсии. Вот сегодня Президент, например, встречаясь с министром здравоохранения, говорил о том, что, наверное, эти антиковидные надбавки, которые были, их надо продолжить каким-то образом выплачивать.
Алена Сырова, СТВ:
Учителей поддерживать.
Кирилл Казаков:
Ситуация не меняется. У нас в следующем году начинается предвыборная кампания, у нас в следующем году идет реформа образования. На все это нужны деньги. Откуда?
Дмитрий Кийко, первый заместитель министра финансов Беларуси:
Вопрос интересный. Конечно, это средства бюджета, соответствующие бюджетные расходы. Бюджет – это основной финансовый план государства. Мы к концу года уже выходим в публичное пространство, обсуждаем, озвучиваем планы, какие у нас будут на следующий год. Депутатам предлагаем включиться в эту работу, непосредственно депутаты рассматривают. Для Минфина этот бюджетный процесс постоянный. Есть доходная часть бюджета, есть расходная бюджета. Откуда берутся деньги – от работы экономики в основном. То есть подавляющая доля доходной части бюджета – это налоги, которые платят наши предприятия. А если так посмотреть, то налоги, которые платят граждане, которые живут в конкретной стране. То есть мы с вами. И недаром у нас в Конституции написано, что граждане обязаны нести государственные расходы посредством уплаты соответствующих налогов и сборов.
Кирилл Казаков:
Слушайте, в Америке, если человек не платит налоги, это чуть ли не самое главное преступление.
Дмитрий Кийко:
Предприятия в данном случае выступают налоговыми агентами. Поэтому прежде всего это налоги, это работа экономики. Она непосредственно сказывается на составлении бюджета, оказывает непосредственное влияние. И задача Министерства финансов – распределить эти доходы по соответствующим направлениям. Выполнить функции государства в полном объеме.
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