«Граждане обязаны нести государственные расходы». Замминистра финансов объяснил, откуда в бюджете деньги

Новости Беларуси. Как рассчитать деньги страны? На что будет ставить государство? Почему прогноз – это перспективно? Эксперты из мира финансов ответят на эти вопросы в 18.30 в прямом эфире на площадке ток-шоу « По существу »!

Кирилл Казаков, СТВ:

Я, может быть, сейчас ошибусь, потому что мы, когда готовили программу, готовили вопросы Министерству финансов, Министерству экономики, которые, к сожалению, не смогли отправить представителя. Для большинства жителей Беларуси, вот для меня, Министерство финансов хранит, считает, рассчитывает деньги, кому сколько дать, а Министерство экономики тратит их на правильные нужды. Может быть, я неправ. Расскажите мне, откуда мы деньги брать будем в следующем году, что запланировали? У нас пенсии. Вот сегодня Президент, например, встречаясь с министром здравоохранения, говорил о том, что, наверное, эти антиковидные надбавки, которые были, их надо продолжить каким-то образом выплачивать.

Алена Сырова, СТВ:

Учителей поддерживать.

Кирилл Казаков:

Ситуация не меняется. У нас в следующем году начинается предвыборная кампания, у нас в следующем году идет реформа образования. На все это нужны деньги. Откуда?