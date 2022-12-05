Юлия Абухович: реальный рост доходов населения будет превышать рост ВВП, а нам говорили, что такое невозможно

Новости Беларуси. Как рассчитать деньги страны? На что будет ставить государство? Почему прогноз – это перспективно? Эксперты из мира финансов ответят на эти вопросы в 18.30 в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Вот смотрите, давайте добавим в эту бочку меда, как я люблю, ложечку дегтя. Вот можно всегда строить какие угодно планы. Да мы все перед Новым годом себе пишем: так, в следующем году я обещаю делать то, то, то. Кирилл Казаков, СТВ:

С понедельника хочу, двоеточие. Алена Сырова:

Дальше в конце года мы смотрим, что получилось, что не получилось. Если мы сравним то, что обещали белорусам в прошлом году, с тем, что мы имеем на сегодня. И проведем параллель с теми обещаниями, которые даем сейчас на будущий 2023 год. Насколько можно быть уверенным в том, что эти обещания сбудутся?

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:

Я бы сразу поспорила со словом обещания. Это не обещания, это реальный план. То есть мы их планируем и собираемся их выполнять. Более того, первые цифры были озвучены уже конкретные в сентябре еще 2022 года. И в окончательном плане они опять-таки подтвердились. Более того, эти планы как раз настроены, во-первых, на то, что у нас будет рост ВВП, правильно сказали, реальный рост доходов населения будет превышать рост ВВП, когда нам говорили, что такое невозможно и никогда не будет. Вот мы к этому приходим, посмотрим, чем это закончится. Что самое главное – это рост инвестиций, вложений в основной капитал. 22 % прирост – это потрясающий показатель, который нам сегодня… Кирилл Казаков:

Переведите на человеческий вопрос, что это такое? Потому что этот потрясающий показатель для меня, например, тоже не очень понятен. Юлия Абухович:

Это свидетельствует о том, что будут вкладываться деньги, инвестироваться в производство. То, что нам сейчас необходимо. Мы как раз столкнулись с ситуацией, когда белорусские товары стали нужны всем. То есть вдруг стали нужны всем. Наши предприятия работают с перевыполнением плана.