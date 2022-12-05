Юлия Абухович: реальный рост доходов населения будет превышать рост ВВП, а нам говорили, что такое невозможно
Новости Беларуси. Как рассчитать деньги страны? На что будет ставить государство? Почему прогноз – это перспективно? Эксперты из мира финансов ответят на эти вопросы в 18.30 в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Вот смотрите, давайте добавим в эту бочку меда, как я люблю, ложечку дегтя. Вот можно всегда строить какие угодно планы. Да мы все перед Новым годом себе пишем: так, в следующем году я обещаю делать то, то, то.
Кирилл Казаков, СТВ:
С понедельника хочу, двоеточие.
Алена Сырова:
Дальше в конце года мы смотрим, что получилось, что не получилось. Если мы сравним то, что обещали белорусам в прошлом году, с тем, что мы имеем на сегодня. И проведем параллель с теми обещаниями, которые даем сейчас на будущий 2023 год. Насколько можно быть уверенным в том, что эти обещания сбудутся?
Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:
Я бы сразу поспорила со словом обещания. Это не обещания, это реальный план. То есть мы их планируем и собираемся их выполнять. Более того, первые цифры были озвучены уже конкретные в сентябре еще 2022 года. И в окончательном плане они опять-таки подтвердились. Более того, эти планы как раз настроены, во-первых, на то, что у нас будет рост ВВП, правильно сказали, реальный рост доходов населения будет превышать рост ВВП, когда нам говорили, что такое невозможно и никогда не будет. Вот мы к этому приходим, посмотрим, чем это закончится. Что самое главное – это рост инвестиций, вложений в основной капитал. 22 % прирост – это потрясающий показатель, который нам сегодня…
Кирилл Казаков:
Переведите на человеческий вопрос, что это такое? Потому что этот потрясающий показатель для меня, например, тоже не очень понятен.
Юлия Абухович:
Это свидетельствует о том, что будут вкладываться деньги, инвестироваться в производство. То, что нам сейчас необходимо. Мы как раз столкнулись с ситуацией, когда белорусские товары стали нужны всем. То есть вдруг стали нужны всем. Наши предприятия работают с перевыполнением плана.
Кирилл Казаков:
Можно задам вопрос, над которым, может быть, многие задумываются, но все же. Я, например, по радио слушал рекламу – людей набирают на предприятие «Пеленг». И я прекрасно понимаю, что, скорее всего, оптика наша нужна не всегда в мирных целях. Это сказывается, например, СВО, идущая в Украине? Потому что, опять же, подшипниковый завод, завод колесных тягачей, завод «Пеленг» – это тоже влияет?
Юлия Абухович:
Конечно же, мы работаем и на военно-промышленный комплекс. Естественно. Потому что все, что касается военно-промышленного комплекса, – это доходы. К сожалению, кому война, кому мать родная – эту поговорку никто не отменял. Мы здесь участвуем, но мы работаем не на войну. Мы работаем на то, чтобы приблизить…
Кирилл Казаков:
То есть диверсификация не на № 1 у нас?
Юлия Абухович:
Нет. В данном случае мы говорим, мы думаем о своем производстве. АПК, конечно, здесь будет задействовано. Но мы думаем прежде всего о том, что нам надо модернизировать производство. То есть мы колоссальные деньги будем вкладывать на то, чтобы дальше расти. Потому что без роста производства, без развития промышленности показателей, которые озвучены, мы достичь не сможем.
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