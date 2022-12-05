Могут ли белорусы купить юань? Вот что ответили в Нацбанке

Алена Сырова, СТВ: Вот смотрите, китайский юань, по-моему, в начале этого года прямо новость облетела, что в белорусских банках стало возможно покупать китайский юань. Но вот если знаете, если можете оценить, насколько в принципе у обычного населения эта валюта востребована.

Новости Беларуси. Как рассчитать деньги страны? На что будет ставить государство? Почему прогноз – это перспективно? Эксперты из мира финансов ответят на эти вопросы в 18.30 в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу» .

Дмитрий Мурин, начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Беларуси:

Экономический. Но, к сожалению, пока статистики у нас нет по вкладам в юанях.

Алена Сырова:

Насколько я знаю, нельзя просто прийти, я даже не о вкладах, а в целом. Купить – мы же все понимаем – юань, потому что, вроде как, они должны быть в наличии. То есть оборотность средств должна быть. Наверное, сейчас это не настолько у нас.

Дмитрий Мурин:

Нет, сейчас это не распространено. Сейчас просто начинает активно идти торговля в юанях. Соответственно, наши предприятия выходят на китайский рынок, зарабатывают юани, и здесь именно в безналичной форме активно продаются на бирже. Торги у нас, по сравнению с весной, выросли существенно.

Алена Сырова:

То есть частным лицам пока юаней не хватит.