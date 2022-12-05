Прямой эфир

Могут ли белорусы купить юань? Вот что ответили в Нацбанке

05 декабря 2022 17:25
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Новости Беларуси. Как рассчитать деньги страны? На что будет ставить государство? Почему прогноз – это перспективно? Эксперты из мира финансов ответят на эти вопросы в 18.30 в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу».  

Алена Сырова, СТВ:  
Вот смотрите, китайский юань, по-моему, в начале этого года прямо новость облетела, что в белорусских банках стало возможно покупать китайский юань. Но вот если знаете, если можете оценить, насколько в принципе у обычного населения эта валюта востребована.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Это экономический шаг или политический?  

Могут ли белорусы купить юань? Вот что ответили в Нацбанке-1

Дмитрий Мурин, начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Беларуси:  
Экономический. Но, к сожалению, пока статистики у нас нет по вкладам в юанях.  

Алена Сырова:  
Насколько я знаю, нельзя просто прийти, я даже не о вкладах, а в целом. Купить – мы же все понимаем – юань, потому что, вроде как, они должны быть в наличии. То есть оборотность средств должна быть. Наверное, сейчас это не настолько у нас.  

Дмитрий Мурин:  
Нет, сейчас это не распространено. Сейчас просто начинает активно идти торговля в юанях. Соответственно, наши предприятия выходят на китайский рынок, зарабатывают юани, и здесь именно в безналичной форме активно продаются на бирже. Торги у нас, по сравнению с весной, выросли существенно.  

Алена Сырова:  
То есть частным лицам пока юаней не хватит.  

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# Валюта # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Дмитрий Мурин # Фотофакт

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