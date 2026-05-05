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Беларусь заявила решительный протест в связи с недружественными действиями Армении

05 мая 2026 17:42
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Наша страна всегда выступала за мирное решение всех вопросов. И неоднократно выступала площадкой для налаживания диалога. Однако, государство не потерпит недипломатических действий. И вот тому пример.

5 мая в Министерство иностранных дел Беларуси был вызван временный поверенный в делах Армении в нашей стране Артур Саргсян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Армянскому дипломату был заявлен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи с недавними недружественными действиями армянской стороны. 

# МИД Беларуси # Беларусь-Армения

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