Беларусь заявила решительный протест в связи с недружественными действиями Армении

Наша страна всегда выступала за мирное решение всех вопросов. И неоднократно выступала площадкой для налаживания диалога. Однако, государство не потерпит недипломатических действий. И вот тому пример.

5 мая в Министерство иностранных дел Беларуси был вызван временный поверенный в делах Армении в нашей стране Артур Саргсян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Армянскому дипломату был заявлен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи с недавними недружественными действиями армянской стороны.