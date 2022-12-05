Хранить деньги под матрасом – не вариант? Ответил экономист
Новости Беларуси. Как рассчитать деньги страны? На что будет ставить государство? Почему прогноз – это перспективно? Эксперты из мира финансов ответят на эти вопросы в 18.30 в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу»!
Кирилл Казаков, СТВ:
Вроде, валютный курс стабилизировался, и мы говорим о том, что у нас возникает переоценка ценностей и подходов к тому, каким образом будет формироваться наш бюджет. С кредитами что будет?
Дмитрий Мурин, начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Беларуси:
Будут дешеветь постепенно. Я всегда пытаюсь донести простую мысль, что кредит – это одна сторона вопроса, а есть еще депозит. И банки выступают посредниками между вкладчиком и кредитополучателем. Поэтому задача и Национального банка, и банковской системы: найти такой уровень процентной ставки, по которому одни будут готовы нести деньги в банк, а другие будут брать деньги в банке. Невозможно такое, что все придут в банки и будут только брать.
Кирилл Казаков:
У нас народ понимает, что в банк можно прийти и взять, но банку у кого-то это нужно тоже одолжить?
Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:
К сожалению, не понимают. Деньги надо откуда-то брать, а банки деньги берут, у них своих собственных средств нет.
Кирилл Казаков:
А где этот печатный станок, который в банке стоит, печатает каждую ночь?
Юлия Абухович:
У нас нет печатного станка. И нас все долговые обязательства под гарантией правительства в любом случае, под гарантированные выплаты. У банка нет своих денег. Структура банковского капитала – 20 и 80. 80 заемные средства. Это бизнес банка: он привлекает денежные средства от населения и их выдает в кредит. Благодаря этому банки и живут. Поэтому если не будут нести деньги в банк, то денег там не будет.
Кирилл Казаков:
То есть если хранить под матрасом, при этом ходить еще в банк и брать деньги, то это приведет к коллапсу, когда денег нет.
Юлия Абухович:
Если население будет хранить деньги под матрасом, то оно делает плохо государству. Деньги выходят из денежного оборота. Их выпустили в обращение, а мы их спрятали под матрас. То есть мы должны обеспечить денежную массу. У нас те товары, которые мы продаем, а деньги под матрасом. Но и себе они плохо делают. Инфляция съедает то, что они могли бы получить, вкладывая деньги.
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