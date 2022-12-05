Хранить деньги под матрасом – не вариант? Ответил экономист

Новости Беларуси. Как рассчитать деньги страны? На что будет ставить государство? Почему прогноз – это перспективно? Эксперты из мира финансов ответят на эти вопросы в 18.30 в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу»! Кирилл Казаков, СТВ:

Вроде, валютный курс стабилизировался, и мы говорим о том, что у нас возникает переоценка ценностей и подходов к тому, каким образом будет формироваться наш бюджет. С кредитами что будет?

Дмитрий Мурин, начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Национального банка Беларуси:

Будут дешеветь постепенно. Я всегда пытаюсь донести простую мысль, что кредит – это одна сторона вопроса, а есть еще депозит. И банки выступают посредниками между вкладчиком и кредитополучателем. Поэтому задача и Национального банка, и банковской системы: найти такой уровень процентной ставки, по которому одни будут готовы нести деньги в банк, а другие будут брать деньги в банке. Невозможно такое, что все придут в банки и будут только брать. Кирилл Казаков:

У нас народ понимает, что в банк можно прийти и взять, но банку у кого-то это нужно тоже одолжить?