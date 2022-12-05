«У нас бюджет реалистичный, осторожный». На что государство будет тратить деньги в 2023-м?

Новости Беларуси. Как рассчитать деньги страны? На что будет ставить государство? Почему прогноз – это перспективно? Эксперты из мира финансов ответят на эти вопросы в 18.30 в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу»!

Кирилл Казаков, СТВ:

А мы откуда получаем деньги? У нас раньше говорили, что таможня много приносит, потому что логистические центры, мы постоянно перевозили грузы. Сейчас у нас эти логистические пути поломались. Что у нас самое прибыльное?

Дмитрий Кийко, первый заместитель министра финансов Беларуси:

Да, санкции, безусловно, оказывают влияние. Немного меняется структура. В первую очередь, меньше становится удельный вес тех доходов, которые связаны с сырьевым экспортом, который в первую очередь попал под санкционное давление. Это прямой запрет на экспорт товаров, это ограничение логистических наших возможностей. Но вместе с тем экономика перестраивается, дает возможности переформатировать доходную часть за счет других источников. Например, у нас сырьевой экспорт (по объективным и субъективным причинам) снизился, но сама экономика за счет внутренних резервов, за счет номинального роста заработной платы, за счет улучшения работы предприятий, финансовый показатель, по сути, прибыли. Когда они получили, есть дополнительный хороший спрос на белорусскую продукцию. Сегодня белорусская продукция оказалась востребована. За счет этого просто перераспределись доходные источники. Если раньше у нас были такие значимые статьи, как экспортные пошлины от нефтепродуктов, от калия, то сегодня акцент смещается в пользу других платежей. Например, подоходный налог, налог на прибыль растет. И поэтому в целом такая перебалансировка с учетом тех мер, которые правительство принимает для поддержки экономики, чтобы она не потеряла этот ритм, а даже наращивала его, в принципе, позволяет нам уверенно управлять бюджетом. Кирилл Казаков:

На здравоохранение и на образование в следующем году больше будет направлено либо столько же?