Лукашенко: сколько можно строить? Вы разрыли там всю деревню

От реструктуризации долгов предприятий цементной отрасли до дальнейшей судьбы крупных производств. Именно это сегодня детально обсудили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь прошло масштабное совещание Президента с руководством Совета Министров. За столом широкий круг ответственных лиц – от главы правительства до руководителей предприятий.
Лукашенко – о цементной отрасли: куча вопросов, которые должны были быть решены. Читайте здесь.
Глава государства анонсирует бум строительства. Арендное жилье – как элемент регионального развития. Отдельная тема – строительство дорог, и тоже бетонных. В контексте гармоничного развития регионов прозвучало предложение Первого создать садовое кольцо вокруг Минска. Правда, Президент хотел бы это услышать от правительства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уже противно смотреть. Это уже не Кухаревская земля, а твоя. И ты все ковыряешься с этой КНС. По виду, по-моему, КНС ты там строишь. Но сколько можно строить? Вы разрыли там всю эту деревню. Ну вот это поле, где ты говоришь, красиво. Да, красиво. Но может и там сад иметь, на этих низких землях. Посмотрел, может быть и сад. А почему? Потому что там речка протекает. Бери воды сколько хочешь. А для сада, для полива нужна вода. Ну и что там, третье поле у тебя мелиорированное, красиво смотрится, где ты машины продаешь. Я бы там сад посадил. И мы Минск полностью бы обеспечили яблоком.