Лукашенко: сколько можно строить? Вы разрыли там всю деревню

Глава государства анонсирует бум строительства. Арендное жилье – как элемент регионального развития. Отдельная тема – строительство дорог, и тоже бетонных. В контексте гармоничного развития регионов прозвучало предложение Первого создать садовое кольцо вокруг Минска. Правда, Президент хотел бы это услышать от правительства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уже противно смотреть. Это уже не Кухаревская земля, а твоя. И ты все ковыряешься с этой КНС. По виду, по-моему, КНС ты там строишь. Но сколько можно строить? Вы разрыли там всю эту деревню. Ну вот это поле, где ты говоришь, красиво. Да, красиво. Но может и там сад иметь, на этих низких землях. Посмотрел, может быть и сад. А почему? Потому что там речка протекает. Бери воды сколько хочешь. А для сада, для полива нужна вода. Ну и что там, третье поле у тебя мелиорированное, красиво смотрится, где ты машины продаешь. Я бы там сад посадил. И мы Минск полностью бы обеспечили яблоком.