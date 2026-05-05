Лукашенко – о Светлогорском ЦКК: живых денег нет, а прибыль бумажная

Следующий вопрос тоже про реструктуризацию из-за курсовой разницы. Это касается Светлогорского ЦКК. Его построили, чтобы не продавать древесину за бесценок. Глубокая переработка требует глубокой проработки и налоговых каникул. Опять же для развития.

Александр Лукашенко:

Предложение правительства такое: вернуть все перечисляемые в этом году обществом в фонд национального развития средства обратно для погашения кредита. Грубо говоря, они должны заплатить налог – мы с них не берем. Они это за счет этого налога, который должно платить предприятие, будут погашать свои обязательства. При этом правительство и Комитет госконтроля сходятся во мнении, что данная сумма рассчитана не из реальной, а из так называемой бумажной прибыли, полученной от положительных курсовых разниц. То есть фактически денег нет живых. Там что, нет руководителя? Есть. Чем он там занимается? Надо принципиально посмотреть и дать оценку с соответствующими выводами. Для чего такая сложная схема, как вы предлагаете? Как докладывает Комитет госконтроля, у правительства достаточно полномочий для принятия решения. Чего вы ко мне пришли?

На Светлогорском комбинате в активной фазе строительство цеха по производству упаковочной бумаги, само предприятие работает в штатном режиме, но находится под постоянным контролем Правительства.