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Белорусское соломоплетение включено в список культурного наследия ЮНЕСКО. Где обучиться уникальному ремеслу?

05 декабря 2022 17:47
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Новости Беларуси. Белорусское соломоплетение включено в список Всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Только от Гродненской области традиции этого ремесла практически всех районов – теперь мировое достояние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе признаны техники плетения из соломки четырех мастеров из Ивьевского района. Какие изделия получаются из золота полей и почему они достойны стать подарками на высшем уровне?

Расскажет наш корреспондент Галина Буро.

Белорусское соломоплетение включено в список культурного наследия ЮНЕСКО. Где обучиться уникальному ремеслу?-1

Вера Чурейно, мастер по соломоплетению:
Я пачынаю загатаваць гэта жыта з Купалля. Чаму менавіта з Купалля, таму што, як кажуць, на Купалле каласуе жыта, цвіце.

Белорусское соломоплетение включено в список культурного наследия ЮНЕСКО. Где обучиться уникальному ремеслу?-4

Золотой момент, когда зерно налилось, но еще мягкое. Вера Чурейно из агрогородка Лелюки жнет только серпом, чтобы не повредить стебли. Снопы сушит на солнце, стрижет, вываривает, отбеливает, утюжит и плетет (за годы практики может даже с закрытыми глазами). В основе будущей шляпы – плетка-зубатка. Для украшений – фирменный элемент – знак бесконечности.

Вера Чурейно:
Гэты знак – гэта сувязь паміж зямлёй і сонцам. На зямле мы сеем, но без сонца не будзе цяпла, не будзе расці.

Белорусское соломоплетение включено в список культурного наследия ЮНЕСКО. Где обучиться уникальному ремеслу?-7

Ее изделия украшают белорусские музеи и частные коллекции по всему миру. У мастера все дело в шляпе – такой подарок преподнесла Александру Лукашенко во время его визита в Ивье в 2019-м.

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Точно в пору – головной убор старалась изготовить по размеру. Все же подарок Президенту.

Белорусское соломоплетение включено в список культурного наследия ЮНЕСКО. Где обучиться уникальному ремеслу?-10

Вера Чурейно:
Колькі я рабіла капялюш, я глядзела ў тэлевізар, глядзела на нашага Прэзідэнта. І калі ён адзеў і казаў: «Падышоў», – знаеце, для мяне гэта было, напэўна, такое хваляванне і такая радасць.

Теперь уже официально: белорусское соломоплетение не имеет аналогов в мире. На днях его включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. 

Белорусское соломоплетение включено в список культурного наследия ЮНЕСКО. Где обучиться уникальному ремеслу?-13

Галина Буро, корреспондент:
По сути, это национальный бренд. Сегодня в 85 регионах Беларуси носителями традиций соломоплетения являются более 200 мастеров. У ремесла глубокие корни, ведь издревле белорусы изготавливали не только предметы быта, но и скульптуры, даже иконостасы.

А вот у Ирины Смирновой визитная карточка – цветы. Ее работы признаны от «Славянского базара» в Витебске до праздника в Александрии. Сейчас мастер передает наследие предков сыну, племянникам и внучке.

Белорусское соломоплетение включено в список культурного наследия ЮНЕСКО. Где обучиться уникальному ремеслу?-16

Ирина Смирнова, мастер по соломоплетению:
Гэта самая старажытная пляцёнка. З ёй рабілі капелюшы. Гэта зараз для прыгажосці, а тады, калі ішлі ў поле сеяць, араць, каб сонейка не грэла.

Всего в Ивьевском районе четыре мастера являются носителями традиции соломоплетения как нематериальной историко-культурной ценности Беларуси, а теперь уже и ЮНЕСКО. Опытом готовы делиться.

Белорусское соломоплетение включено в список культурного наследия ЮНЕСКО. Где обучиться уникальному ремеслу?-19

Светлана Кишкель, заведующая сектором культуры Ивьевского райисполкома:
Был создан консультативно-практический центр, он является общественным объединением, для стажировки мастеров по соломоплетению. То есть каждый желающий, кто заинтересован в соломоплетении, может приехать сюда и получить первоочередные навыки.

Белорусская соломка стала пятым национальным элементом в списках Всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО наряду с обрядами в деревнях и агрогородках и культурой лесного бортничества. Эти традиции – гордость нации, то, что и составляет культурный код каждого белоруса.

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# ЮНЕСКО # общество # Александр Лукашенко # Светлана Кишкель # Ирина Смирнова # Галина Буро # Вера Чурейно # Фотофакт

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