Белорусское соломоплетение включено в список культурного наследия ЮНЕСКО. Где обучиться уникальному ремеслу?

Новости Беларуси. Белорусское соломоплетение включено в список Всемирного нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Только от Гродненской области традиции этого ремесла практически всех районов – теперь мировое достояние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В том числе признаны техники плетения из соломки четырех мастеров из Ивьевского района. Какие изделия получаются из золота полей и почему они достойны стать подарками на высшем уровне? Расскажет наш корреспондент Галина Буро.

Вера Чурейно, мастер по соломоплетению:

Я пачынаю загатаваць гэта жыта з Купалля. Чаму менавіта з Купалля, таму што, як кажуць, на Купалле каласуе жыта, цвіце.

Золотой момент, когда зерно налилось, но еще мягкое. Вера Чурейно из агрогородка Лелюки жнет только серпом, чтобы не повредить стебли. Снопы сушит на солнце, стрижет, вываривает, отбеливает, утюжит и плетет (за годы практики может даже с закрытыми глазами). В основе будущей шляпы – плетка-зубатка. Для украшений – фирменный элемент – знак бесконечности.





Вера Чурейно:

Гэты знак – гэта сувязь паміж зямлёй і сонцам. На зямле мы сеем, но без сонца не будзе цяпла, не будзе расці.

Ее изделия украшают белорусские музеи и частные коллекции по всему миру. У мастера все дело в шляпе – такой подарок преподнесла Александру Лукашенко во время его визита в Ивье в 2019-м. «Точно под меня». Как Александр Лукашенко оценил презент? Точно в пору – головной убор старалась изготовить по размеру. Все же подарок Президенту.

Вера Чурейно:

Колькі я рабіла капялюш, я глядзела ў тэлевізар, глядзела на нашага Прэзідэнта. І калі ён адзеў і казаў: «Падышоў», – знаеце, для мяне гэта было, напэўна, такое хваляванне і такая радасць. Теперь уже официально: белорусское соломоплетение не имеет аналогов в мире. На днях его включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Галина Буро, корреспондент:

По сути, это национальный бренд. Сегодня в 85 регионах Беларуси носителями традиций соломоплетения являются более 200 мастеров. У ремесла глубокие корни, ведь издревле белорусы изготавливали не только предметы быта, но и скульптуры, даже иконостасы. А вот у Ирины Смирновой визитная карточка – цветы. Ее работы признаны от «Славянского базара» в Витебске до праздника в Александрии. Сейчас мастер передает наследие предков сыну, племянникам и внучке.

Ирина Смирнова, мастер по соломоплетению:

Гэта самая старажытная пляцёнка. З ёй рабілі капелюшы. Гэта зараз для прыгажосці, а тады, калі ішлі ў поле сеяць, араць, каб сонейка не грэла. Всего в Ивьевском районе четыре мастера являются носителями традиции соломоплетения как нематериальной историко-культурной ценности Беларуси, а теперь уже и ЮНЕСКО. Опытом готовы делиться.