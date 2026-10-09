Новости по тегу #Государственный бюджет Беларуси

Как будем жить, сколько зарабатывать и на что тратить в будущем году? Ответ на серию этих вопросов в государственном масштабе уже есть.
Исполнение республиканского бюджета ожидается с дефицитом в 1,9 млрд рублей.
В приоритете – стабильная работа предприятий, масштабная модернизация производств и расширение торговли с нашими ключевыми партнерами: от России до стран дальней дуги.
Александр Лукашенко утвердил стратегический пакет документов, по которому Беларусь будет жить и развиваться в 2027 году.
На большом совещании с Совмином обозначили, что стоит за безопасностью и стабильностью в наших домах. Президент поставил задачи предельно по-военному: дисциплина, точность и персональная ответственность за каждый участок работы.
Бюджетная политика остается социально-ориентированной, направленной на повышение качества жизни населения.
Ожидается, что доходы бюджета в 2026 году будут заметно выше, чем в 2025-м.
Поступления в бюджет страны в 2026 году прогнозируются на сумму больше 54 миллиардов рублей.
Президент анонсировал формат выездного общения в широком составе.
Селиверстов: «Реальный рост заработной платы – это в целом общая задача. Естественно, бюджетники оттуда выпадать тоже не должны».
Территории были переданы под сельхозугодия, но у хозяйств – не всегда есть средства на дорогостоящий снос зданий. Потому в Гродненской области принято решение оказать финансовое содействие в этом вопросе, ведь речь и о безопасности людей, и об эстетике.
Доходы – это 45,8 миллиарда рублей, это 108%, немножко больше к ожидаемому уровню исполнения 2024 года. По расходам – это 50,3 миллиарда белорусских рублей.
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