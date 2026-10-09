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Новости по тегу #Государственный бюджет Беларуси

Каким будет финансовый 2027-й для белорусов? Разбираем проект бюджета на будущий год
09 октября 2026 16:52

Каким будет финансовый 2027-й для белорусов? Разбираем проект бюджета на будущий год

Правительство внесло в Палату представителей проект республиканского бюджета на 2027 год
09 октября 2026 11:50

Правительство внесло в Палату представителей проект республиканского бюджета на 2027 год

Лукашенко утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2027 год. Что в приоритете?
30 сентября 2026 17:37

Лукашенко утвердил важнейшие прогнозные параметры развития Беларуси на 2027 год. Что в приоритете?

Министр финансов рассказал о подходах, заложенных в республиканском бюджете на 2027 год
30 сентября 2026 16:50

Министр финансов рассказал о подходах, заложенных в республиканском бюджете на 2027 год

Критика от Президента и разнос чиновников. Как прошло большое совещание с Совмином – главное
22 февраля 2026 16:58

Критика от Президента и разнос чиновников. Как прошло большое совещание с Совмином – главное

Бюджет, налоги и вопросы железнодорожного транспорта – депутаты рассмотрели ряд законопроектов
03 декабря 2025 11:02

Бюджет, налоги и вопросы железнодорожного транспорта – депутаты рассмотрели ряд законопроектов

Бюджет, налоги, бизнес и нотариат – депутаты рассмотрели ряд законопроектов на 2026 год
24 ноября 2025 17:45

Бюджет, налоги, бизнес и нотариат – депутаты рассмотрели ряд законопроектов на 2026 год

Пакет бюджетно-налоговых документов на 2026-й депутаты рассмотрят 25 ноября
12 ноября 2025 11:09

Пакет бюджетно-налоговых документов на 2026-й депутаты рассмотрят 25 ноября

«Нужен реалистичный, но напряженный сценарий» – Лукашенко о прогнозных показателях на 2026 год
16 октября 2025 16:52

«Нужен реалистичный, но напряженный сценарий» – Лукашенко о прогнозных показателях на 2026 год

Зарплаты должны вырасти – в Беларуси начали работу над бюджетом на 2026-й
21 сентября 2025 18:06

Зарплаты должны вырасти – в Беларуси начали работу над бюджетом на 2026-й

В Гродненской области направят из бюджета 5 миллионов рублей на снос аварийных зданий
02 февраля 2025 07:37

В Гродненской области направят из бюджета 5 миллионов рублей на снос аварийных зданий

Бюджет Беларуси в 2025-м и новые рабочие места в регионах – разговор с Владиславом Татариновичем
05 января 2025 13:50

Бюджет Беларуси в 2025-м и новые рабочие места в регионах – разговор с Владиславом Татариновичем