«До судебных разбирательств подождем». С какими проблемами минчане обратились к Сергею Рачкову?

Новости Беларуси. Единый день приема граждан провели представители Президиума Совета Республики в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречи состоялись в администрациях всех районов столицы. Жилье, благоустройство территорий, развитие бизнеса и здравоохранения.

В 2018 году в августе мы заключили договор долевого строительства. 2021 год. Мы до сих пор не видим ни квартир, ни денег.

Обращались в область, в Совет безопасности, сейчас я здесь стою. Хочу защитить свой коллектив, быть полезной для своего государства.

16-этажный дом. У нас пятиэтажный. Сколько мы боролись, чтобы нам сделали остановку транспорта. Нам отказ – узкая дорога. Сколько мы просили, чтобы нам сделали кабельное телевидение.

Раиса Михайловна и Татьяна Петровна против стройки многоэтажного жилого дома на месте детской площадке в их дворе в переулке Прилукском. Выразить свое несогласие пришли на прием к Сергею Рачкову. Обращения к местным властям уже несколько недель не дают желаемого результата.

Раиса Медведь:

Я звонила 10 июля – в течение двух недель должен был результат прийти. Ничего нет. Люди в шоке. Потому что не выйти. Нет у них ни площадки детской, ни общежития здесь рядом, ни у нас – вообще ничего нет. И получается. Вот, наш подъезд. Будут строить дом. И останемся мы, как говорится, без ничего.

А деревья жалко. Мы сами, своими руками – у меня родители делали это.