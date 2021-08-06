«Это вообще безобразие». Наталья Кочанова провела приём граждан в Минске, и вот с какой проблемой к ней пришли

Новости Беларуси. Единый день приема граждан провели представители Президиума Совета Республики в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречи состоялись в администрациях всех районов столицы. Жилье, благоустройство территорий, развитие бизнеса и здравоохранения. С какими просьбами пришли люди и как решали проблемы, расскажет Вероника Кудринецкая.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Минчане задавали вопросы, касающиеся всех сфер жизнедеятельности. Но звучали не только жалобы, но и пожелания, чтобы город стал лучше. На большинство вопросов тут же получали ответы. А для тех, которые требовали более детального изучения, назначались сроки рассмотрения.

Через диалог к решению вопросов. Прописка, благоустройство территорий, адресная социальная помощь. Только к спикеру верхней палаты парламента Наталье Кочановой записались 196 человек. Шансом найти короткий путь к устранению своего затянувшегося вопроса воспользовалась и Алеся Семерич. Проблема насущная – долгострой. Уже три года семья Алеси не может въехать в собственную квартиру.

Дольщиков более 30 человек ждут деньги с декабря 2020 года. Деньги не вернули, дом не сдают. Мы писали в госэкспертизу.