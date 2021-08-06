В Вооружённых Силах раскрыли тайну найденной в Новоколосово «тюрьмы»

Очередной фейк. Во лжи отличился на этот раз канал CNN, который представил своим зрителям, по их версии, сенсацию. Автор материала, некий Ник Патон Уолш, утверждает, что нашел в Беларуси недалеко от поселка Новоколосово «возможную тюрьму для белорусских диссидентов», которая недавно была построена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три слоя электрифицированного забора. Новые камеры видеонаблюдения. Военная охрана и табличка «Въезд запрещен». Так устрашающе начинает свой материал Ник Патон Уолш. Всего пару бездоказательных кадров.

Вот тот самый объект с камерами и даже табличками – и даже не одной, а несколькими, говорящими, что не только вход запрещен. А вот эту, наверное, просто не заметили – техническая территория Министерства обороны.

И забор с колючей проволокой здесь появился не вчера, а, как и полагается такому объекту, со дня основания, то есть 66 лет назад. Конечно, ремонт и совершенствование системы охраны войсковой части проходит периодически. В Беларуси нашли «возможную тюрьму для диссидентов». Реальная история объекта