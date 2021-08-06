Сергей Сивец о приёмах граждан: «Мы видим, что вопросы решаются, просто немного растянуты по времени»

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Я поскольку член Совета Республики от города Минска и патронирую именно Заводской район, на самом деле, мне очень комфортно проводить прием граждан именно в этом районе. Поскольку у нас очень хороший контакт и связь налажена с руководством района. Мы четко понимаем те возможные проблемные моменты либо болевые точки, которые есть или могут возникнуть у граждан. И я вижу, что действительно руководство Заводского района очень оперативно всегда реагирует на возможные проблемы, с которыми граждане обращаются, и оперативно эти проблемы разрешают.

И поэтому даже те граждане, которые уже сейчас обратились и подняли вопросы, связанные с тем же самым благоустройством, капитальным ремонтом и так далее – мы видим, что вопросы решаются, просто немного растянуты по времени, поскольку одномоментно решить вопросы благоустройства территории после того, как завершен капремонт, невозможно. В связи с этим важно, чтобы сами граждане тоже интересовались информационными ресурсами соответствующих администраций районов, где информация также в полном объеме выкладывается, чтобы граждане не стеснялись обращаться к руководству своих районов за получением информации.