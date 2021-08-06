Наталья Кочанова: делаю вывод, что и следующий единый день приёма мы проведём в Минске

Новости Беларуси. Единый день приема граждан провели представители Президиума Совета Республики в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречи состоялись в администрациях всех районов столицы. Жилье, благоустройство территорий, развитие бизнеса и здравоохранения.

Параллельно в разных районах столицы на актуальные вопросы граждан весь день отвечали председатель комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый, Виктор Лискович, который курирует вопросы образования, науки и социального развития, и другие сенаторы, в их числе Марина Ильина и Виктор Чайчиц. И если для минчан выездные приемы сенаторов – это прежде всего способ оперативно решить свои самые наболевшие вопросы, то для самих парламентариев – это возможность напрямую пообщаться с жителями города и более детально изучить суть проблем, которые волнуют соотечественников.