Наталья Кочанова: делаю вывод, что и следующий единый день приёма мы проведём в Минске
Новости Беларуси. Единый день приема граждан провели представители Президиума Совета Республики в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречи состоялись в администрациях всех районов столицы. Жилье, благоустройство территорий, развитие бизнеса и здравоохранения.
Параллельно в разных районах столицы на актуальные вопросы граждан весь день отвечали председатель комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый, Виктор Лискович, который курирует вопросы образования, науки и социального развития, и другие сенаторы, в их числе Марина Ильина и Виктор Чайчиц. И если для минчан выездные приемы сенаторов – это прежде всего способ оперативно решить свои самые наболевшие вопросы, то для самих парламентариев – это возможность напрямую пообщаться с жителями города и более детально изучить суть проблем, которые волнуют соотечественников.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы выбрали такую форму работы, когда проводим единый день приема в определенной области или, как сегодня, в Минске. Для того, чтобы завтра на заседании Президиума Совета Республики вместе с Минским горисполкомом и администрациями города рассмотреть этот вопрос о том, как работают здесь местные органы власти с обращениями граждан. Сегодня я делаю вывод о том, что и следующий единый день приема мы проведем опять в Минске. Потому что очень много желающих попасть на прием.