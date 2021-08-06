Минобороны Беларуси пригласило CNN в «лагерь для политзаключённых»

Новости Беларуси. Канал CNN представил своим зрителям, по их версии, сенсацию. Автор материала, некий Ник Патон Уолш, утверждает, что нашел в Беларуси недалеко от поселка Новоколосово «возможную тюрьму для белорусских диссидентов», которая недавно была построена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как сообщает информагенство Sputnik, Минобороны Беларуси пригласило CNN в «лагерь для политзаключенных». Журналисты американского телеканала приняли армейский склад, который знает каждый местный ребенок, за строящийся концлагерь, уточнили в ведомстве. И пригласили съемочную группу CNN в Столбцовский район, чтобы журналисты могли завершить свое «расследование».
В Беларуси нашли «возможную тюрьму для диссидентов». Реальная история объекта. Читайте здесь.