Прямой эфир

Минобороны Беларуси пригласило CNN в «лагерь для политзаключённых»

06 августа 2021 19:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Канал CNN представил своим зрителям, по их версии, сенсацию. Автор материала, некий Ник Патон Уолш, утверждает, что нашел в Беларуси недалеко от поселка Новоколосово «возможную тюрьму для белорусских диссидентов», которая недавно была построена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны Беларуси пригласило CNN в «лагерь для политзаключённых»-1

Как сообщает информагенство Sputnik, Минобороны Беларуси пригласило CNN в «лагерь для политзаключенных». Журналисты американского телеканала приняли армейский склад, который знает каждый местный ребенок, за строящийся концлагерь, уточнили в ведомстве. И пригласили съемочную группу CNN в Столбцовский район, чтобы журналисты могли завершить свое «расследование».

Минобороны Беларуси пригласило CNN в «лагерь для политзаключённых»-4

В Беларуси нашли «возможную тюрьму для диссидентов». Реальная история объекта. Читайте здесь.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Ник Патон Уолш # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Затрагивают почти треть армий мира. Где будут проходить АрМИ-2021?
06 августа 2021 19:22

Затрагивают почти треть армий мира. Где будут проходить АрМИ-2021?

«В сутки можно ловить 5 кг». В Беларуси стали действовать новые правила рыболовства
06 августа 2021 19:18

«В сутки можно ловить 5 кг». В Беларуси стали действовать новые правила рыболовства

Тяжелее всего с перфекционистами. Как распознать «токсичного» человека?
06 августа 2021 19:09

Тяжелее всего с перфекционистами. Как распознать «токсичного» человека?