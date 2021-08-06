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В Беларуси нашли «возможную тюрьму для диссидентов». Реальная история объекта

06 августа 2021 19:56
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Очередной фейк. Во лжи отличился на этот раз канал CNN, который представил своим зрителям, по их версии, сенсацию. Автор материала, некий Ник Патон Уолш, утверждает, что нашел в Беларуси недалеко от поселка Новоколосово «возможную тюрьму для белорусских диссидентов», которая недавно была построена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси нашли «возможную тюрьму для диссидентов». Реальная история объекта-1

Ольга Шерснева, СТВ:
Всего несколько ничего не говорящих кадров и никаких фактов. Журналисты даже не потрудились узнать историю объекта и записать комментарий у реального собственника территории. А, может, и внутрь получилось бы попасть? Действительно, зачем? Когда Ник Патон Уолш писал это, опирался на рассказы Франака Вячорка, одного из беглых из свиты Тихановской. А в итоге получилось – подставили авторитетное издание.

О реальной истории реального объекта наш материал.

В Беларуси нашли «возможную тюрьму для диссидентов». Реальная история объекта-4

Три слоя электрифицированного забора. Новые камеры видеонаблюдения. Военная охрана и табличка «Въезд запрещен». Так устрашающе начинает свой материал некий Ник Патон Уолш. Всего пару бездоказательных кадров.

В Беларуси нашли «возможную тюрьму для диссидентов». Реальная история объекта-7

Вот тот самый объект с камерами и даже табличками – и даже не одной, а несколькими, говорящими, что не только вход запрещен. А вот эту, наверное, просто не заметили – техническая территория Министерства обороны.

В Беларуси нашли «возможную тюрьму для диссидентов». Реальная история объекта-10

И забор с колючей проволокой здесь появился не вчера, а, как и полагается такому объекту, со дня основания, то есть 66 лет назад. Конечно, ремонт и совершенствование системы охраны войсковой части проходит периодически.

В Вооруженных Силах раскрыли тайну найденной в Новоколосово «тюрьмы»

В Беларуси нашли «возможную тюрьму для диссидентов». Реальная история объекта-13

История объекта начинается 14 сентября 1954 года. Строился он изначально как военный объект особой секретности с воинской частью и арсеналом ракетных войск стратегического назначения. А с ним рядом вырос и городок. Его умышленно не обозначали на картах.

В Беларуси нашли «возможную тюрьму для диссидентов». Реальная история объекта-16

После расформирования военной части вместе с солдатским гарнизоном остался только арсенал, обслуживанием которого занимаются офицеры, контрактники и гражданские лица из местного населения.

В Беларуси нашли «возможную тюрьму для диссидентов». Реальная история объекта-19

Дмитрий Шинков, житель поселка Новоколосово:
Естественно, все прекрасно знают этот арсенал, потому что в основном и пожилые, и молодежь выросли в военном городе, который раньше был. Сейчас он, конечно, передан райисполкому. А так в основном все жители и дети бывших военных, бывшего обслуживающего персонала и так далее, которые работали на эту часть, потому что она является градообразующей частью. И Столбцы, и Дзержинск ездят к нам на работу.

Минобороны Беларуси пригласило CNN в «лагерь для политзаключенных»

В Беларуси нашли «возможную тюрьму для диссидентов». Реальная история объекта-22

По сути, это один из складов вооружений белорусской армии. Так что сенсация не получилась. Даже если кому-то очень хотелось.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Ольга Шерснёва # Дмитрий Шинков # Ник Патон Уолш # Франак Вячорка # Светлана Тихановская # Фотофакт

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