В Беларуси нашли «возможную тюрьму для диссидентов». Реальная история объекта
Очередной фейк. Во лжи отличился на этот раз канал CNN, который представил своим зрителям, по их версии, сенсацию. Автор материала, некий Ник Патон Уолш, утверждает, что нашел в Беларуси недалеко от поселка Новоколосово «возможную тюрьму для белорусских диссидентов», которая недавно была построена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ольга Шерснева, СТВ:
Всего несколько ничего не говорящих кадров и никаких фактов. Журналисты даже не потрудились узнать историю объекта и записать комментарий у реального собственника территории. А, может, и внутрь получилось бы попасть? Действительно, зачем? Когда Ник Патон Уолш писал это, опирался на рассказы Франака Вячорка, одного из беглых из свиты Тихановской. А в итоге получилось – подставили авторитетное издание.
О реальной истории реального объекта наш материал.
Три слоя электрифицированного забора. Новые камеры видеонаблюдения. Военная охрана и табличка «Въезд запрещен». Так устрашающе начинает свой материал некий Ник Патон Уолш. Всего пару бездоказательных кадров.
Вот тот самый объект с камерами и даже табличками – и даже не одной, а несколькими, говорящими, что не только вход запрещен. А вот эту, наверное, просто не заметили – техническая территория Министерства обороны.
И забор с колючей проволокой здесь появился не вчера, а, как и полагается такому объекту, со дня основания, то есть 66 лет назад. Конечно, ремонт и совершенствование системы охраны войсковой части проходит периодически.
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История объекта начинается 14 сентября 1954 года. Строился он изначально как военный объект особой секретности с воинской частью и арсеналом ракетных войск стратегического назначения. А с ним рядом вырос и городок. Его умышленно не обозначали на картах.
После расформирования военной части вместе с солдатским гарнизоном остался только арсенал, обслуживанием которого занимаются офицеры, контрактники и гражданские лица из местного населения.
Дмитрий Шинков, житель поселка Новоколосово:
Естественно, все прекрасно знают этот арсенал, потому что в основном и пожилые, и молодежь выросли в военном городе, который раньше был. Сейчас он, конечно, передан райисполкому. А так в основном все жители и дети бывших военных, бывшего обслуживающего персонала и так далее, которые работали на эту часть, потому что она является градообразующей частью. И Столбцы, и Дзержинск ездят к нам на работу.
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По сути, это один из складов вооружений белорусской армии. Так что сенсация не получилась. Даже если кому-то очень хотелось.