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Дмитрий Балаба: ОМОН стал собирательным брендом всех силовых структур

06 августа 2021 16:07
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Дмитрий Балаба: ОМОН стал собирательным брендом всех силовых структур-1

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:
Дискредитация силовиков – это Украина, 2014 год, когда все рассказывали про зверства «Беркута», который стрелял по демонстрантам. Прошло, по сути, семь лет. И ответа, кто же действительно стрелял и кто были эти снайперы, нет до сих пор.

Дмитрий Балаба: ОМОН стал собирательным брендом всех силовых структур-3

Илья Кудрин, заместитель командира отряда специального назначения в/ч 3214:
Есть очень интересная книга «Сны распятой птицы». Там все описано, как у них что происходило. Действительно, тот же сценарий, просто что-то добавили и все.

Дмитрий Балаба: ОМОН стал собирательным брендом всех силовых структур-5

Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Если мне не изменяет память, это был львовский ОМОН. Их семьи стояли у них за спиной под обрезами оружия тех националистов, которые это делали. Я не думаю… Даже ребята, которые стояли на коленях там, они просто опасались за свои семьи, за своих близких. Душевное у них состояние было совершенно другое. Их просто разорвали, их просто предали.

Дмитрий Балаба: ОМОН стал собирательным брендом всех силовых структур-7

Юлия Хомич, блогер:
Наш Президент – это не Янукович, наша армия, наш ОМОН, наши защитники, наши силовики – это доблестные ребята, которые не предали присягу и мужественно отстояли свою страну.

Дмитрий Балаба:
Уверен полностью, на 100 %, что в Республике Беларусь такое невозможно, потому что у нас есть сильный лидер. ОМОН стал собирательным брендом всех силовых структур.

Дмитрий Балаба: ОМОН стал собирательным брендом всех силовых структур-9

Андрей Хомич, командир группы взвода оперативной роты ОМОН ГУВД Мингорисполкома:
Мы были последним рубежом.

Дмитрий Балаба: ОМОН стал собирательным брендом всех силовых структур-11

Иван Тумаш, заместитель начальника Барановичского ГОВД:
Наверное, такие громкие слова. Мы на своем месте, выполняем свою работу.

В 2020-м, как и в 1941-м, блицкриг не удался. Белорусы не забыли уроки истории и своих героев.

Дмитрий Балаба: ОМОН стал собирательным брендом всех силовых структур-13

Валентин Пашкевич, командир взвода оперативной роты ОМОН УВД Брестского облисполкома:
Польша за три дня сдала позиции. Брестская крепость месяц стоит. Честь и хвала, и низкий поклон дедам. И мы должны были сдать что? Какую позицию? Нет.

Дмитрий Балаба: ОМОН стал собирательным брендом всех силовых структур-15

Силовики выполнили свой долг, белорусы защитили свой дом от агонии мятежа. Но впереди было противостояние. Хотя все уже все поняли. Белорусы не дрогнут. Есть на кого равняться.

Дмитрий Балаба: ОМОН стал собирательным брендом всех силовых структур-17

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Девчонки, женщины, целая толпа  вы, пожалуйста, Президенту передайте, что если надо, за него мы выйдем и станем перед ОМОНом.

Дмитрий Балаба: ОМОН стал собирательным брендом всех силовых структур-19

Екатерина Есеева, жительница Минска, очевидец событий:
Президент показал, что страна для него не просто место работы, а это просто часть его души.

Дмитрий Балаба: ОМОН стал собирательным брендом всех силовых структур-21

Дмитрий Коровяковский, начальник Пинского ГОВД:
Народ понял, что власть справилась с этой бедой и наводит порядок.

Дмитрий Балаба: ОМОН стал собирательным брендом всех силовых структур-23

Мария Пятрович, супруга сотрудника милиции:
Я за нашу Беларусь, за красоту, за мирное небо.

Дмитрий Балаба: ОМОН стал собирательным брендом всех силовых структур-25

Ольга Чемоданова, пресс-секретарь МВД Беларуси, супруга сотрудника милиции:
Мы так или иначе белорусы, мы мирные люди. И этим все сказано.

Дмитрий Балаба: ОМОН стал собирательным брендом всех силовых структур-27

Дмитрий Коровяковский:
Стало понятно: все, победа будет за нами.

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