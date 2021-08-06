Дмитрий Балаба: ОМОН стал собирательным брендом всех силовых структур

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Дискредитация силовиков – это Украина, 2014 год, когда все рассказывали про зверства «Беркута», который стрелял по демонстрантам. Прошло, по сути, семь лет. И ответа, кто же действительно стрелял и кто были эти снайперы, нет до сих пор.

Илья Кудрин, заместитель командира отряда специального назначения в/ч 3214:

Есть очень интересная книга «Сны распятой птицы». Там все описано, как у них что происходило. Действительно, тот же сценарий, просто что-то добавили и все.

Дмитрий Балаба, командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

Если мне не изменяет память, это был львовский ОМОН. Их семьи стояли у них за спиной под обрезами оружия тех националистов, которые это делали. Я не думаю… Даже ребята, которые стояли на коленях там, они просто опасались за свои семьи, за своих близких. Душевное у них состояние было совершенно другое. Их просто разорвали, их просто предали.

Юлия Хомич, блогер:

Наш Президент – это не Янукович, наша армия, наш ОМОН, наши защитники, наши силовики – это доблестные ребята, которые не предали присягу и мужественно отстояли свою страну. Дмитрий Балаба:

Уверен полностью, на 100 %, что в Республике Беларусь такое невозможно, потому что у нас есть сильный лидер. ОМОН стал собирательным брендом всех силовых структур.

Андрей Хомич, командир группы взвода оперативной роты ОМОН ГУВД Мингорисполкома:

Мы были последним рубежом.

Иван Тумаш, заместитель начальника Барановичского ГОВД:

Наверное, такие громкие слова. Мы на своем месте, выполняем свою работу. В 2020-м, как и в 1941-м, блицкриг не удался. Белорусы не забыли уроки истории и своих героев.

Валентин Пашкевич, командир взвода оперативной роты ОМОН УВД Брестского облисполкома:

Польша за три дня сдала позиции. Брестская крепость месяц стоит. Честь и хвала, и низкий поклон дедам. И мы должны были сдать что? Какую позицию? Нет.

Силовики выполнили свой долг, белорусы защитили свой дом от агонии мятежа. Но впереди было противостояние. Хотя все уже все поняли. Белорусы не дрогнут. Есть на кого равняться.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Девчонки, женщины, целая толпа – вы, пожалуйста, Президенту передайте, что если надо, за него мы выйдем и станем перед ОМОНом.

Екатерина Есеева, жительница Минска, очевидец событий:

Президент показал, что страна для него не просто место работы, а это просто часть его души.

Дмитрий Коровяковский, начальник Пинского ГОВД:

Народ понял, что власть справилась с этой бедой и наводит порядок.

Мария Пятрович, супруга сотрудника милиции:

Я за нашу Беларусь, за красоту, за мирное небо.